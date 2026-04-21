TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu Isparta'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her konuda kendimizi geleceğe hazırlıyoruz, savunma konusunda da öyleyiz. Çelik kubbemizi önümüzdeki yıllarda hayata geçirerek hava savunma sistemi bakımından da en güvenli ülkelerden bir tanesi olacağız. Bizim çelik kubbemiz, İsrail'in demir kubbesinden on kat, bin kat daha iyi olacak." dedi.

Çavuşoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Isparta Valiliğini ve Isparta Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlediği İhtisas Akademi programında öğrencilerle söyleşi gerçekleştiren Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahada yaptığı çalışmalarla tüm dünyadaki misyon ve faaliyetleriyle çatışma ve krizleri çözmesiyle sert gücü ve yumuşak gücü sentezleyerek akıllı güç olarak davranmasıyla dünyada bir marka olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesiyle 5 yıl önce Antalya'da Diplomasi Forumu'nu kurduklarını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene beşincisi oldu, BM toplantısı kadar başarılı oldu çok şükür. Daha da iyi olacak, biz yaptığımız her şeyi iyi yaparız. Bu sene NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız. Burada sadece ev sahipliği yapmayacağız, Trump ve Avrupalı müttefikler arasında kriz ve güven bunalımı var, bunların aşılması için de Cumhurbaşkanı'mızın her zamanki liderliğine ihtiyaç olacak. NATO'nun geleceğine yönelik kararlar da alınacak, biz bunlara her zaman nüfuz ediyoruz, etki ediyoruz. NATO'nun dizayn edilmesinde de söz sahibi bir ülkeyiz. NATO'nun faaliyetlerine, misyonlarına katkı sağlayan üç ülkeden bir tanesiyiz. Global bütçesine en çok katkı sağlayan 7 ülkeden bir tanesiyiz. En çok askeri güce sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye bugün artık yok sayılamayan, her konuda başvurulan bir ülke haline geldi."

Bu sene uzay zirvesinin de Türkiye'de yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Kasımda dünyanın en büyük etkinliği olan iklim zirvesi de Antalya'da olacak, yüz bin insan gelecek. Etrafımızda olup bitenler, savaşlar, krizler, terör, göç dalgası devam ediyor. Siber güvenlik meselesi ortaya çıktı. İran, İsrail-ABD savaşından alacağımız dersler var. İstikbal göklerdedir ama artık sadece göklerde değil yerin altındadır fikri ortaya çıktı. Türkiye olarak her konuda kendimizi geleceğe hazırlıyoruz, savunma konusunda da öyleyiz. Çelik kubbemizi önümüzdeki yıllarda hayata geçirerek hava savunma sistemi bakımından da en güvenli ülkelerden bir tanesi olacağız. Bizim çelik kubbemiz, İsrail'in demir kubbesinden on kat, bin kat daha iyi olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Isparta, İsrail, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 19:25:06. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.