TBMM Sağlık Komisyonunda sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi benimsendi - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, tali komisyon olarak ele alınan kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplanan komisyonda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik teklifteki sağlık çalışanlarına yönelik maddelerin şiddet sorununa çözüm olmayacağını, sorunun sistemden kaynaklandığını ileri sürdü.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ile ilgili tartışmalara değinen Eksik, günlük siyasi beklentilerle bir mesleğin kuruluşunun bu kadar hedefe konulmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçu, sorunun sadece Sağlık Bakanlığının değil, herkesin sorunu olduğunu, sağlık sisteminin omurgasının koruyucu sağlık sistemi olması gerektiğini ifade etti. Hükümetin motivasyonunun şimdiye kadar hep oy üzerine olduğunu ileri süren Kabukçu, artık hükümetin vatandaşların sorunlarını gündemine alması gerektiğini kaydetti.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHRS sisteminde hastaların randevu alamadığını, bu nedenle vatandaşların özel hastanelere yöneldiğini, sistemdeki bu aksaklıkların sürmesi halinde sorunların çözülemeyeceğini belirtti.

Kasap, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayan kişilerin hapis cezası almaması halinde sosyal hizmetlerde yer almalarını, sağlık çalışanına şiddetin hastane dışında olması halinde ise iş yerinde yapılmış sayılması gerektiğini önerdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şiddet uygulayan kişilerin, en azından bir yıl boyunca acil durumlar dışında şiddet uyguladığı hastaneden hizmet alamamasını, SGK'nin, şiddet uygulayan kişinin, acil sağlık hizmetleri hariç 3 ay süreyle sağlık ödemelerini karşılamamasını önerdi.

Komisyon Başkanı Recep Akdağ ise TTB'nin bir kere olsun özel hastanelerde gösteri yapmadığını, fakir fukaranın tedavi gördüğü hastanelerdeki eylemleriyle gündeme geldiğini, TTB'nin kutsal bir yer değil, meslek örgütü olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Komisyonda CHP'li milletvekillerin Mesleki Sağlık Kurulu'na eczacıların da alınmasına ilişkin önergesi kabul edildi.

Görüşmelerin ardından kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemeleri de içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi benimsendi.