TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı: Sahipsiz hayvanlar için destek genişletiliyor

Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, sahipsiz hayvan sorununa ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığının barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 oranında destek sağladığını, yeni teklifte kapsamın biraz daha genişletildiğini söyledi.

Kirişci, TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Teklifin tali komisyonlarda görüşülmediğine ilişkin eleştirileri anımsatan Kirişci, teklifin diğer komisyonlara gönderildiğini, ilgili komisyonların verilen süre içerisinde çalışma yapamayacaklarını gerekçe gösterdiklerini, bu nedenle düzenlemeyi sadece Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüştüklerini kaydetti.

Kirişci, daha önce TBMM araştırma komisyonlarınca hazırlanan raporlardan yararlandıklarını belirtti.

Büyükşehirlere veya nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelere sorumluluk yüklenirken merkezi yönetime herhangi bir sorumluluk getirilmediği yönünde eleştiriler yapıldığını anımsatan Kirişci, "Her ilde oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulunda zaten merkezi yönetimin yereldeki temsilcileri yer almaktadır. Dolayısıyla bu katılımcılık ve sorumluluğu paylaşma adına önemlidir." dedi.

Merkezi yönetimin yerel yönetimlere verdiği desteğe de değinen Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız barınak yapımı da dahil olmak üzere yüzde 40 nispetindeki destekleri bu zamana kadar sağlamıştır. Yeni teklifte kapsam biraz daha genişletiliyor. Burada da ilgili bakanlığımız sorumluluklarını daha fazla gerçekleştirmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Tasarruf tedbirleri yatırımları etkilemeyecek"

Barınakların yapımına ilişkin eleştirilere de cevap veren Kirişci, şöyle konuştu:

"2028 yılına kadar sanki yerel yönetim bekleyecek, 31 Aralık 2028 olduğunda barınak yapıp yapmadığı sorgulanacakmış gibi ifadeler kullanılıyor. Bu doğru değil. 2028 gelene kadar dört dönem halinde barınak yapım çalışmaları eksiksiz, aksaksız devam edecek. Ayrıca 'belediyelere bu yükü yüklüyorsunuz ve belediyeler bütçe gelirlerinden bu iş için bir tahsisat yapacak ama siz bir taraftan da tasarruf tedbirlerini gündeme getiriyorsunuz' deniliyor. Tasarruf tedbirleriyle bütçe gelirlerinin bu bahsedilen oranlardaki tahsisatı birbirinden farklı şeyler. Yani burada tahsis edilenlere herhangi bir şekilde bir tasarruf genelgesi, tasarruf tedbirlerinin uygulamasıyla bunu yavaşlatıcı veya bu tür yatırımları önleyici bir adım atılmamış olacak."

AK Parti hükümetleri döneminde hayvan haklarına ilişkin atılan adımları hatırlatan Kirişci, yeni teklifle süreç içerisinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Daha önce çıkarılan kanunda hayvan sahiplerine sorumluluk verildiğini ancak sorumluluk yerine getirilmediğinde yapılacak iş ve işlemler konusunun yetersiz kaldığını ifade eden Kirişci, "Özellikle tatil dönemlerinde sahipli bir hayvanı sahibi sokağa bıraktığında daha sonra tatil bittiğinde o tatil beldesine bırakıp kendi memleketlerine dönenlerin bu uygulamaları artık gerçekleşmemiş olacak. Çünkü böyle bir uygulama karşısında bir takım cezalar olacak. Hepimizin mutlu olacağı ve birbirimize yeniden teşekkür edeceğimiz bir düzenlemeyi inşallah mevzuatımıza kazandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soru cevabın ardından ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde verilen önergelerin görüşmelerine geçildi.