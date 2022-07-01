Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi. TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.
(Ahmet Umur Öztürk - İHA)
Kaynak: İHA
Politika, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Politika › TBMM tatile girdi - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.