TBMM tatile girdi - Son Dakika
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TBMM tatile girdi

01.07.2022 23:45
TBMM tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi. TBMM 1 Ekim tarihinde açılacak.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM tatile girdi - Son Dakika
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