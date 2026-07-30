TBMM Toplandı: Hatay ve Diyarbakır Yatırımları - Son Dakika
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TBMM Toplandı: Hatay ve Diyarbakır Yatırımları

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TBMM'de Hatay'ın turizm potansiyeli ve Diyarbakır'daki sağlık yatırımları gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay'ın kültür ve turizm potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu, bu alandaki sorun ve çözüm önerilerini anlattı.

Hatay'ın tarihi, kültürü, inancı, sanatı, doğası ve deniz turizmi ile öne çıkan illerden olduğunu ifade eden Çalışkan, "Hatay'ımız bütün bu güzelliklerine rağmen ciddi anlamda dışlanmıştır. Onlarca yıldan beri ikinci sınıf muamele görmüştür. Depremin ardından halen yaralarını sarmakla meşgul olan kente, acilen turizm bölgesi ilanıyla özel teşvik verilmelidir. Havaalanı aktif hale getirilmeli, kamu yatırımları artırılmalı." diye konuştu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'daki sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu.

Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96'ya ulaştığını aktaran Yaz, "Tamamlandığında sadece Diyarbakır'a değil bölgeye de hizmet verecek şehir hastanemiz inşallah 2027 yılında hizmete alınacaktır." dedi.

İl genelinde sağlık altyapısı kapasitesini artırmak amacıyla tesis yatırımlarının devam ettiğini belirten Yaz, 23 sağlık tesisi yapımının sürdüğünü, 40 sağlık tesisi yatırımının proje ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yaz, Diyarbakır'daki sağlık yatırımlarının yanı sıra sağlık personeli, ambulans, ekipman ve poliklinik sayılarına ilişkin de bilgiler paylaştı.

"Tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "milletin bağrından doğan ve çeyrek asırdır Türkiye'nin istikametine yön veren AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladıklarını" söyledi.

AK Parti'nin bir iddia, ütopya, fikir ve hayal olduğunu belirten Yayman, "AK Parti milletimizin kabul olunmuş duasıdır. Biz 25. yılımızda şunu söylüyoruz, 'Dün dünde kaldı cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' Biz 2053 hedefimiz için milletimizle yeni bir anayasa başta olmak üzere yeni bir sözleşme yapmak için 14 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara Millet Bahçesi'nde bu iddiamızı bir kez daha ortaya koymak için toplanacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin büyük ve sessiz devrimlerle milleti küresel bir güç haline getirmek için çok büyük bir emek ortaya koyduğunu anlatan Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı'na dair yeni hedeflerimizden bir tanesi de 'Terörsüz Türkiye' hedefidir. Hep söylediğimiz gibi bu bir devlet politikasıdır, millet politikasıdır ve Türkiye'yi prangalarından kurtaracak, 86 milyonu bir ve beraber olarak duygudaşlıkta, kaderdaşlıkta, tarihdaşlıkta ve yurttaşlık temelinde bir araya getirecek çok büyük bir projedir. Bu hedef 86 milyonu bir ve beraber ileriye taşıyacak büyük bir hedefin adıdır. Bu mesele Türkiye'nin kendisiyle imtihanı meselesidir, Türkiye'nin sorun çözme yeteneğini artırma, Türkiye demokrasisinin standartlarını artırma meselesidir."

Kaynak: AA

Diyarbakır, Politika, Turizm, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Toplandı: Hatay ve Diyarbakır Yatırımları - Son Dakika

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