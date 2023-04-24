Aralarında Ümit Özdağ, Engin Altay ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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Aralarında Ümit Özdağ, Engin Altay ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu

24.04.2023 18:30

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve Demokrat Partili Cemal Enginyurt'un da dahil olduğu 42 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na iletildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

DOSYALARIN 34'Ü HDP'DEN

Dosyaların 34'ü HDP, 3'ü CHP, 2'si Türkiye İşçi Partisi (TİP), birer tanesi ise Zafer Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokrat Parti (DP) milletvekiline ait.

Erdoğmuş, Özdağ, Aydeniz, Altay ve Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

BAZI İSİMLERİN BİRDEN FAZLA DOSYASI VAR

Gelen fezlekeler arasında Murat Sarısaç'ın 5; Sezai Temelli, Sait Dede ve Tayip Temel'in üçer; Ümit Özdağ, Engin Altay, Nuran İmir, Pero Dundar, Murat Çepni, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Feleknas Uca, Şevin Coşkun, Ebrü Günay, Muazzez Orhan Işık ile Ahmet Şık'ın ikişer dosyası bulunuyor.

Ayrıca Ayşe Acar Başaran ve Alican Önlü hakkında ortak düzenlenen 1 fezleke daha yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Abuzer Yavuz: AKP ve MHP yok seçim sonrasına bakalım Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : Bunun gibi milletvekilleri başka bir ülkede siyaset yapamaz. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: Engin Altay-Cemal enginyurt artı hdp nin hepsinin dokunulmazlığını kaldırın Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Engin Altay, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Aralarında Ümit Özdağ, Engin Altay ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aralarında Ümit Özdağ, Engin Altay ve Cemal Enginyurt gibi isimlerin de bulunduğu 65 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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