TCMB Başkanı Karahan'dan Dezenflasyon Açıklaması

Politika

TCMB Başkanı Karahan: "( OVP'deki makro çerçeve ile Merkez Bankası'nın uyumuna ilişkin) Dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz"

ANKARA - TCMB Başkanı Fatih Karahan, Orta Vadeli Plan kapsamında makro çerçeve ile Merkez Bankası'nın uyumuna ilişkin sorusuna ilişkin, "Dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz"

TCMB Başkanı Karahan, OVP'deki makro çerçeve ile Merkez Bankası'nın duruşu arasındaki uyum sorusuna, "Bizim açımızdan buradaki en önemli unsur kamu ve maliye politikalarının duruşu. Bu çerçevede de OVP'ye baktığımızda bütçe açığında ciddi bir gerileme öngörülüyor. Geçen sene milli gelire oran olarak 5,2 olarak gerçekleşen bütçe açığının bu sene 4,9 önümüzdeki sene 3,1 daha sonra da yüzde 3'ün altına gerileyeceği öngörülüyor. Bu dezenflasyon süreci ile uyumlu. Buradaki iyileşmeye baktığımızda da bunun önemli bir kısmının harcamalardan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla makro çerçeve olarak değerlendirdiğimizde dezenflasyon süreciyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.