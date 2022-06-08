TDP Genel Başkanı Sarıgül, Afyonkarahisar'da "genel af" çağrısını yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Afyonkarahisar'da "genel af" çağrısını yineledi

08.06.2022 15:03
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Afyonkarahisar'da "genel af" çağrısını yineledi

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Sarıgül, Afyonkarahisar'da E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere, 9 Nisan'da bir af çağrısında bulunduğunu söyledi.

O günden bugüne 36 ili gezdiğine değinen Sarıgül, şöyle konuştu:

"36 ildeki cezaevleri önünden af çağrısında bulundum. Şu anda içeride bulunan 250 bine yakın kader mahkumu arkadaş için 'Affet Türkiye'm' diyoruz. Anneler, babalar ve çocuklar için Affet Türkiye'm. Bizim devletimiz şefkatli, vicdanlı devlettir. Bizim devletimiz, kendi vatandaşlarına yüreğini açan devlettir. Buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. 250 bin kader mahkumunu anneler, babalar, çocuklar için affet Türkiye'm diyorum."

Bütün siyasi partilere çağrıda bulunan Sarıgül, "Af çağrımıza destek verin. Çağrımız siyasi değil, vicdani çağrıdır." dedi.

Daha sonra Sarıgül, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği ve kentteki medya derneklerini ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Karahisar, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Afyonkarahisar'da 'genel af' çağrısını yineledi - Son Dakika

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