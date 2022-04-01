TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

01.04.2022 20:41
TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP'nin kötüleyen, karalayan, şikayet eden değil, dertlere derman olmak isteyen bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TDP'nin kötüleyen, karalayan, şikayet eden değil, dertlere derman olmak isteyen bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Sarıgül, partisinin Ordu il başkanlığı binasında, Trabzon, Giresun, Samsun, Gümüşhane, Çorum, Amasya ve Ordu il başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Sarıgül, TDP'nin kimseye kızdığı, darıldığı için kurulan bir siyasi parti olmadığını ifade etti.

Partilerinin bir ihtiyaçtan kurulduğunu dile getiren Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Türkiye'mizde insanları 'sağcısın, solcusun' diye ayırdılar. 'Laiksin, anti laiksin' diye ayırdılar. 'Atatürkçü, Atatürkçü değilsin' diye ayırdılar. 'Başı açık, başı kapalı' diye ayırdılar. 'Muharrem ayı, ramazan ayı' diye ayırdılar. Cemeviydi, camiydi, tövbe estağfurullah ayırdılar. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak çeşitli nedenlerle küstürülmüş, çeşitli nedenlerle kıyıda, köşede kalmış, çeşitli nedenlerle mutsuzluğa itilmiş, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden milyonlarca yurttaşımızı böylesine bir sevgi sofrasında buluşturmak üzere kurulan Türkiye'mizin en saygın, en vefalı, en şefkatli, en bereketli partisiyiz inşallah."

Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisinin diğer partilerden farkı şudur; diğer muhalefet partileri sürekli sinkaflı konuşuyorlar, ağır konuşuyorlar. Eleştirilerinin bir saygısı, bir sevgisi, eleştirilerinin bir iç huzuru yok. Türkiye Değişim Partisi kötüleyen, karalayan, şikayet eden bir siyasi parti değil. Türkiye Değişim Partisi dertlere derman olmak isteyen bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi sorunlara çare bulmak için dolaşan siyasi parti." diye konuştu.

Parti olarak siyasetin dilini değiştireceklerine işaret eden Sarıgül, "Biz rakiplerimizi eleştirirken bile onların yaptığı hayırlı işleri söyleyeceğiz, eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle anlatan bir siyasi partiyiz. Biz bölmek için, parçalamak için yollarda değiliz, bütünleştirmek için yollardayız. Ankara'da öyle bir vatan sofrası kuracağız ki o vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymayacak. O vatan sofrasında bütün yurttaşlarımızın karnı doyacak." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkiye'nin sorunlarını başkaları gibi sadece Güneydoğu'da konuşmayız, Karadeniz'de de konuşuruz. Merak etmeyin. Barışa barışa ülkeyi büyüteceğiz. Türkiye Değişim Partisi barış için geliyor. ve bugün Ordu'dan aynen Güneydoğu'daki kardeşlerime, Şırnak'a, Batman'a, Silopi'ye, Cizre'ye, Mardin'e, Mazıdağı'na, Nusaybin'e, Diyarbakır'a, Urfa'ya, Siirt'e şöyle sesleniyorum; Kürt anamızın, Türk anamızın göz renkleri farklı, gözyaşları aynıdır. Hiçbir ananın gözünün yaşının akmasına Türkiye Değişim Partisi olarak biz izin vermeyiz. Kürt yurttaşlarımız ve Türk yurttaşlarımız kardeştir, kalleş olan Amerika'dır."

TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması
TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması

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Türkiye Değişim Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül Ordu'da partililerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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