ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu

27.03.2022 15:38

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır." dedi.

Sarıgül, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, partisinin Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir ayı geride bıraktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hırsından yararlanarak, Rusya'yı tuzağa düşürdüğüne dikkati çeken Sarıgül, şöyle devam etti:

"Korona olup kimseyi yanına yaklaştırmayan Putin, binlerce genci ne yazık ki ölüme doğru gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke adeta mahvoluyor. ABD Başkanı Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde adeta seyrediyor. ABD Başkanı Biden, Polonya'da 'demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız, özgürlük için bir savaş başladı' dedi. Ben de Şanlıurfa'dan ABD Başkanı'na sesleniyorum, ABD Başkanı Biden efendi, sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez, demokrasiyi, özgürlükleri savunmak ABD'ye mi kaldı? Rusya demokrasiyi boğuyor diyorsunuz, Rusya'da demokrasinin olmadığını herkes biliyor, ey ABD Başkanı Biden dünya sizi biliyor. 'Demokrasi' diyerek nereye gittiyseniz arkanızda enkaz ve yüz binlerce ölü bıraktınız. ABD olarak derdinizin demokrasi olmadığını biz biliyoruz."

Öte yandan Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin önemli bir tarım kenti olduğunu anlatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Urfalılar neden ucuz yağ, pirinç, mercimek almak için düşünüyorlar, kuyruğa giriyorlar. Ülkemizde fıstığın, pamuğun ambarının Urfa olması lazım. Pamuğa, fıstığa niye destekleme verilmiyor, benim Urfalı çiftçimin ürettiği pamuğa niye alım garantisi verilmiyor. Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır. Türkiye'mizin öne çıkaranları var, onlardan bir tanesi tarım. Biz, tarımda çiftçimize mazot, elektrik, gübre, ilaç desteğini ne kadar destek verirsek, çiftçimiz ne kadar huzurlu bir şekilde ekerse o kadar ihracat yaparız ve Türkiye'mizde bolluk, bereket olur."

TDP'nin diğer partiler gibi karalama yapan bir parti olmadığını dile getiren Sarıgül, yapılan hayırlı işleri saygı ve sevgiyle anlattığını, eksik yapılan şeylere ilişkin de çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Sarıgül, TDP'nin bütün siyasi hesapları altüst edeceğini, zenginlerin, elitlerin partisi olmadığını, ezilenlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin partisi olduğunu sözlerine ekledi.

ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu
ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu

YORUMLAR
500
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da partisinin ilçe kongresine katıldı Açıklaması Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuştu Açıklaması Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 17:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement