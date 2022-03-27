ŞANLIURFA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin il kongresinde konuştu - Son Dakika

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Putin'in akıl hocası Dugin'den korkunç tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır." dedi.

Sarıgül, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda, partisinin Şanlıurfa 2. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir ayı geride bıraktığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hırsından yararlanarak, Rusya'yı tuzağa düşürdüğüne dikkati çeken Sarıgül, şöyle devam etti:

"Korona olup kimseyi yanına yaklaştırmayan Putin, binlerce genci ne yazık ki ölüme doğru gönderiyor. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor, bir ülke adeta mahvoluyor. ABD Başkanı Biden, soğukkanlı bir vicdansızlık içinde adeta seyrediyor. ABD Başkanı Biden, Polonya'da 'demokrasiyi savunmak, vahşeti önlemek için buradayız, özgürlük için bir savaş başladı' dedi. Ben de Şanlıurfa'dan ABD Başkanı'na sesleniyorum, ABD Başkanı Biden efendi, sizin ayağınızı bastığınız yerde ot bitmez, demokrasiyi, özgürlükleri savunmak ABD'ye mi kaldı? Rusya demokrasiyi boğuyor diyorsunuz, Rusya'da demokrasinin olmadığını herkes biliyor, ey ABD Başkanı Biden dünya sizi biliyor. 'Demokrasi' diyerek nereye gittiyseniz arkanızda enkaz ve yüz binlerce ölü bıraktınız. ABD olarak derdinizin demokrasi olmadığını biz biliyoruz."

Öte yandan Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin önemli bir tarım kenti olduğunu anlatan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Urfalılar neden ucuz yağ, pirinç, mercimek almak için düşünüyorlar, kuyruğa giriyorlar. Ülkemizde fıstığın, pamuğun ambarının Urfa olması lazım. Pamuğa, fıstığa niye destekleme verilmiyor, benim Urfalı çiftçimin ürettiği pamuğa niye alım garantisi verilmiyor. Buradan söz veriyorum, Türkiye'mizin daha fazla kazanması için çiftçilerimize başta pamuk olmak üzere alım garantisi veren parti inşallah Türkiye Değişim Partisi olacaktır. Türkiye'mizin öne çıkaranları var, onlardan bir tanesi tarım. Biz, tarımda çiftçimize mazot, elektrik, gübre, ilaç desteğini ne kadar destek verirsek, çiftçimiz ne kadar huzurlu bir şekilde ekerse o kadar ihracat yaparız ve Türkiye'mizde bolluk, bereket olur."

TDP'nin diğer partiler gibi karalama yapan bir parti olmadığını dile getiren Sarıgül, yapılan hayırlı işleri saygı ve sevgiyle anlattığını, eksik yapılan şeylere ilişkin de çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Sarıgül, TDP'nin bütün siyasi hesapları altüst edeceğini, zenginlerin, elitlerin partisi olmadığını, ezilenlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin partisi olduğunu sözlerine ekledi.