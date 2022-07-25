TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı"

25.07.2022 20:19
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracının önemine değinerek, "Yerli otomobil TOGG'u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) aracının önemine değinerek, "Yerli otomobil TOGG'u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz" dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında yerli ve milli elektrikli araç TOGG'un çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Yerli otomobil TOGG'u çok ama çok önemli bir proje olarak görüyoruz ve yerli otomobil girişimini destekliyoruz. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz. Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kurum ve kuruluşlardaki lüks araçlar satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz. Bütün kamuda Alman, Fransız, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin TOGG demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım"

Silinen kredi faizleri konusuna değinen Sarıgül, aynı zamanda öğrencilerin daha fazla zorluk çekmemesi için kalan öğrencilere burs verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. Aylardan beri yurtları gezdik, oradaki evlatlarla, öğrencilerle görüştük. Gerçekten sesimize kulak verildi ve faizler silindi. Devletin geri kalanlara da burs vermesi lazım. Benim üniversiteye giden evladımın, bu ay burs param yattı mı yatmadı mı diye düşünmemesi lazım. Bir anne baba köyden veya kentten çocuğunun parasını gönderemiyorsa o çocuk yurt müdürünün önünden geçemiyor ve derslerini çalışamıyor, onun mahcubiyetini yaşıyor. Bu yüzden eğitimde fırsat eşitliğini mutlaka sağlamamız lazım. KYK borçları konusunda ilk çağrıda bulunan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. İktidarın uyarılarımızı dikkate aldığını görüyor, acilen yapılması gereken diğer konularla ilgili biraz daha dikkat çekmek ve iktidarı uyarmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

" EYT'lilerin mağduriyeti ve hak kayıpları olmadan acele bir çalışma yapılmalı"

Emeklilikte yaşla ilgili sorun yaşayan vatandaşlar ile çiftçi ve esnafın enerji, akaryakıt ve krediler ile ilgili yaşadığı sorunlara değinen Sarıgül, "EYT'lilerin mağduriyeti ve hak kayıpları olmadan acele bir çalışma yapılmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olağanüstü bir toplantıya çağırılmalı ve EYT'li kardeşlerimizin sorunu mutlaka çözülmelidir. Sözleşmeli personelimiz kadro istiyorlar. Sözleşmeli personellerimiz yıllardan beri devletimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapıyorlar. Artık kadroya alınmalı ve devletimize daha yararlı işler yapmalılar. Çiftçimizin, özellikle esnaflarımızın faizleri aynı şekilde silinmeli. Pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız kredi kullandılar. Bu krediler faizleriyle birlikte alabildiğine yükseldi. Çiftçilerimizle konuşuyorum. Tarlaları ve traktörleri şu anda haciz edilme durumunda. Çiftçilerimizin ve esnaflarımızın faizlerinin mutlaka silinmesi lazım anaparanın da uzun vadede yeni baştan yapılandırılmasını şart görüyoruz. Çiftçi ve esnafımızın kullandığı elektrik ve akaryakıt ile ilgili mutlaka yeniden düzenleme yapmak gerekiyor. Aksi takdirde çiftçilerimiz traktörlerine mazot koyacak durumda değil. Çiftçilerimizin morali alabildiğine bozuk" diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, basın açıklamasının ardından partisinin haftalık genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. - ANKARA

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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül'den yerli otomobil TOGG projesine destek Açıklaması TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bayburt'ta temaslarda bulundu TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bayburt'ta temaslarda bulundu
Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, yerli oto, TOGG, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı' - Son Dakika

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