ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül "genel af" çağrısını yineledi - Son Dakika
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ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül "genel af" çağrısını yineledi

01.05.2022 16:51

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevindeki mahkumlar için "genel af" çıkarılması çağrısında bulundu.

Sarıgül, Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Annelerin, babaların, çocukların mutlu olması için "Affet Türkiye'm" dediğini aktaran Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün siyasi partilere, bütün Türkiye'me sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şefkatlidir, adaletlidir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin hoşgörüsü son derece fazladır. Hoşgörülü Türkiye'm, güzel Türkiye'm, vicdanlı Türkiye'm. Bu güzel günde, bu mübarek günde 'Affet Türkiye'm' diyorum." dedi.

Sarıgül, kardeşlik hukuku ve toplumsal barış için büyük affa ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu affı gelin hep birlikte çıkaralım. Binlerce kader mahkumunun yüzünü inşallah birlikte güldürelim. Cumhuriyetimizin 100. yılının yaklaştığı şu günlerde bu toplumsal kardeşliği, toplumsal barışı ve kardeşlik hukukunu bir barışla, bir afla pekiştirelim. İnanıyorum ki güzel Türkiye'm hoşgörüsüyle, sevgisiyle bütün siyasi partilerin de el birliğiyle bu affı hep birlikte çıkaracağız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin.' sözünü hatırlatması üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

"Demokrasilerde her siyasi parti genel başkanı kendi görüş ve düşüncelerini aktaracaktır. Biz TDP olarak bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, ulusal birlikten ayrılmayan, Atatürk milliyetçiliğini, ekonomik milliyetçiliği en önde tutan, Türkiye'mizin demokratik dünya ile barışacağı, iyi noktaya geleceği, sevgi üzerine dünyalar kuracağımız, kavgadan uzak, barıştan yana, ayrıştırmadan uzak, bütünleştirmeden yana, sorun değil çare üreten projelerimizle yurttaşlarımızla buluşacağız. TDP'nin görüş ve düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturdukça inanıyorum ki sevgi kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz kötülemek, karalamak için değil, inşallah çare bulmak için yollarda olacağız."

ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi
ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül genel af çağrısını yineledi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika ZONGULDAK - TDP Genel Başkanı Sarıgül 'genel af' çağrısını yineledi - Son Dakika


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