TDP Lideri Mustafa Sarıgül: "Keşke altılı masa 28 Şubat Darbesini de konuşsaydı" - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırşehir Teşkilatının açılışında yaptığı konuşmada, "Keşke altılı masa 28 Şubat Darbesini de konuşsaydı" dedi. Sarıgül, muhalefet parti liderlerinin 6'lı yaptığı yuvarlak masa toplantısını, "28 Şubat'ta darbe çığırtkanlığı yapanlardan bahsedilmedi. Sincan'da tankları yürüten ve azmettiren basın ayağından bahsedilmedi. Korkarlar" dedi.

Sabah saatlerinde partisinin teşkilatının açılışını yapmak için kente gelen Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında muhalefet liderlerinin 28 Şubat tarihinde yaptığı basın toplantısı hakkında konuştu. 28 Şubat'ta 6 muhalefet partisi liderinin demokrasiyi sekteye uğratanlar hakkında konuşmadığını belirterek, "28 Şubat'ta darbe çığırtkanlığı yapanlardan bahsedilmedi. Demokrasiyi kesintiye uğratmak için Sincan'da yürütülen tanklarla ilgili fazla konuşulmadı. Sincan'da tankları yürüten, onları azmettiren, bu konunun basın ayağı yeteri kadar konuşulmadı. Konuşamazlar korkarlar, çekinirler" dedi.

"Biz vatandaşı, onlar koltukları konuşuyor"

Türkiye Değişim Partisinin vatandaşın durumunu, 6 liderin ise koltukları konuştuğunu belirten Genel Başkan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi; emekliyi, asgari ücretliyi, engelliyi, yoksulu, çiftçiyi konuşan bir siyasi parti iken 6 parti de bir araya gelmiş 'Kim nereye gidecek, hangi koltukta kim oturacak' tartışmasında. Bu masalar iktidar partisinin ekmeğine yağ çalmaktan bir şey değil. Seçime bir buçuk yıl var. Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi kuracak, masanın da adı 'Demokrasi masası olacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR