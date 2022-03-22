TDP lideri Sarıgül: "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir" - Son Dakika
Üye Girişi

TDP lideri Sarıgül: "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir"

22.03.2022 14:11
TDP lideri Sarıgül: "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir. Ekonomik milliyetçilik, başımız dik, karnımız tok, sırtımızın da pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkez binasında, parti meclis toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Burada konuşan Sarıgül, Dünya Su Günü kapsamında dünyada yaşanan iklim değişikliği krizine değinerek," Bugün dünyada su günü olarak kutlanıyor. Allah, 'Hayatta olan her şeyi sudan yarattık' diye buyurur. Su varsa hayat vardır. Ne yazık ki bugün dünyada insanlığa yetecek kadar su maalesef yoktur. Türkiye su fakiri bir ülke değildir ama kaynaklarımızı iyi kullanmadığımız için su stresi yaşayan bir ülke olduk, önlem almazsak 10 yıl içerisinde gerçekten su sıkıntısı çeken ülke olacağız" diye konuştu. Down Sendromu Farkındalık Günü'ne de değinen Sarıgül, Türkiye'de ilk defa Down Sendromlu bireyler için İstanbul Mecidiyeköy'de kafeterya açtıklarını belirtti.

3600 ek göstergenin çıkmasının lazım olduğunu belirten Sarıgül, "Benim meslektaşlarım ve öğretmen arkadaşlarımız var. 3600 ek göstergede sağlık çalışanlarımız, gecesini gündüzüne katan emniyet mensuplarımız var. Bunu siyasi bir şey için değil, vicdan borcu olarak insanlık borcu olarak bu meslek grupları gerçekten hepimize canla, başla hizmet eden bir yapıdadır. Uzun zamandan beri konuşuluyor ve mutlaka gündeme gelmesi lazım, seçimi beklemeden bunu yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki Savaş sonrası oluşan gıda krizine değinen Sarıgül, "Gıda milliyetçiliği başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım. Aylardan beri söylediğimiz konuya dünya ve Türkiye yeni geldi. İşte bunun adı ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir. Ekonomik milliyetçilik, başımız dik, karnımız tok, sırtımızın da pek olması demektir. Ekonomik milliyetçilik, büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir. Ekonomik milliyetçilik ne ezen ne ezilen insanca, hakça düzen demektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

TDP lideri Sarıgül: Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir

YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, seçim kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması TDP Genel Başkanı Sarıgül, seçim kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı Programı'nda konuştu Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı Programı'nda konuştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Türkiye, su, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TDP lideri Sarıgül: 'Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir' - Son Dakika


Son Dakika
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
13:32 Moskova yönetimi, Kiev'de vurulan AVM'nin görüntülerini yayınladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: TDP lideri Sarıgül: "Ekonomik milliyetçilik, Türkiye Değişim Partisi'nin ana felsefesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement