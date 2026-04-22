TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

22.04.2026 19:55
"(TDT) Bölgede değil, küresel anlamda da sözü dinlenen, bölgesel, küresel karışıklıkları, savaşları sona erdiren, dünyanın huzuru ve refahı için irade ortaya koyan bir teşkilattır"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT'nin bölgede değil, küresel anlamda da sözü dinlenen bölgesel ve küresel karışıklıkları, savaşları sona erdiren, dünyanın huzuru ve refahı için irade ortaya koyan bir teşkilat olduğunu söyledi.

Yıldırım, AK Parti Ardahan ???????İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Ardahan'da olmaktan ve partililerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu, Ardahanlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibini desteklediğini belirtti.

Parti olarak 24 yılda çok büyük badireler atlattıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyük badirelerden geçtik. Sadece 15 Temmuz yok, 15 Temmuz'a gelinceye kadar çok sınavlardan geçtik, MİT tırları, Gezi olayları, 17-25 Aralık gibi. Gelir gelmez, kapatma davası, o meşhur cumhuriyet mitingleri falan. Memlekete hizmet etmeye çalıştık çünkü arkamızda dimdik duran yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız ve milletimiz var."

Yıldırım, AK Parti'nin Türkiye siyasi tarihinde yıllara rağmen yıpranmayan bir dava olduğunu ve mensubu olmaktan gurur duyulması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakmanın gerektiğini belirten Yıldırım, "21. yüzyıl Türklerin 100 yılı olacak diyoruz. Bu bir hamaset değil. Onun ayak seslerini görüyoruz. 40 yıldır malımızı, canımızı, kaynaklarımızı tüketen terörü bitirdik mi? Bu 21. yüzyılın, Türkiye yüzyılının Türklerin, Türk dünyasının yüzyılının başlangıcıdır. Bakın bu terörün 40 yıl geçmişinde ülkemize maliyetini size söyleyeyim, 40 bin insanımız gitti. Polisimiz, jandarmamız, korucumuz, sivil vatandaşlarımız, çocuklarımız gitti. Canımız yandı. Yetmedi 2 trilyon dolar kaynağımız gitti." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin de içinde bulunduğu Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan'ın da dahil olduğu bu topluluk, bölgede değil, küresel anlamda sözü dinlenen, bölgesel, küresel karışıklıkları, savaşları sona erdiren, dünyanın huzuru ve refahı için irade ortaya koyan bir teşkilattır. Biz de o teşkilat içinde Türk geleneğinin önemli bir kurumu olan Aksakallılar Kurumu'nu temsil ediyoruz."

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da, AK Parti hükümetleri döneminde Ardahan'ın çok hizmet aldığını ve il olarak bunun farkında olduklarını vurguladı.

İl Başkanı Hakan Aydın ise Yıldırım'ı partide ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, AK Parti, Ardahan, Son Dakika

Son Dakika Politika TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika

SON DAKİKA: TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, AK Parti Ardahan İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Advertisement
