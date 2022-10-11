Tehdit edilen MSP Genel Başkanı Alpay, 74 kişi hakkında şikayetçi oldu

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra tehdit mesajı alması nedeniyle 74 kişi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal İncesoyluer'i ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Alpay, "iç savaş çıkar" açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yaklaşık 2 hafta önce Tokat Adliyesinde suç duyurusunda bulunduğunu hatırlattı. Suç duyurusunda bulunduktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden tehdit mesajları aldığını belirten Alpay, can güvenliği olmadığı gerekçesi ile 74 kişi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "İnsanlarımız mültecilerle bir hayatı idame ettiriyorlar. Biz mültecilerin gönüllü olarak bu ülkeden gitmesinden yanayız. Ama ayrıştırıcı üslupla ve toplumu geren bir şekilde politika yapılmasını da karşıyız. Dolayısıyla kendisi hakkında Türkiye toplumunu, Türk toplumunu ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve milleti kavga ettirmeye yönelik tutumlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Bizim suç duyurumuz sonrasında Sayın Ümit Özdağ sosyal medya üzerinden bizi hedef gösterdi. Bu hedef göstermesinin ardından kendi trolleri diyebileceğimiz kesim internet üzerinden, sosyal medya üzerinden şahsımı, ailemi tehdit ettiler. Yaklaşık 70'in üzerindeki kişiyi ekran görüntülerini alarak haklarında şikayetçi oldum. Türkiye'nin bu tarz siyaseti bırakması gerekir. Türkiye'nin böyle ayrıştırıcı politikacılardan kurtulması gerekir. Türk siyasetinin kutuplaşmaya değil insanlarımızı bir arada tutmaya yönelik politikalar üretmesi gerekir. Siyasetçilerimizin de buna önderlik yapmaları gerekir. Bizim beklentimiz budur. Kim toplumu ayrıştırıyorsa, kim bu toplumu kutuplaştırıyorsa onun karşısında olacağız" diye konuştu. - TOKAT