Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı

19.08.2022 17:33
Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı protesto etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı protesto etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmezken, Başkan Albayrak işçilere rest çekerek, "Protestoysa buyurun ben buradayım" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar. Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar. Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık" ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.

"Protestoysa buradayım, alkışsa buradayım"

İşçilerin tepkisi üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, "Protestoysa buyurun ben buradayım, alkışsa buradayım. Biraz sonra açıklayacağım şeyler ile birçok şey değişecek. Az kaldı az kaldı, geliyor gelmekte olan. Biraz sonra genel başkanımızın konuşmasında lütfen dinlemeyi bilin, çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlar da var" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın bu sözleri ise işçiler tarafından istifa sesleri, alkış ve ıslıklar ile protesto edildi.

Eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime etmedi

Albayrak'tan sonra kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi. Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da konuştu: 'Sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız' Kılıçdaroğlu Tekirdağ'da konuştu: 'Sandığa gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız' İşçilerin eyleminde gergin anlar İşçilerin eyleminde gergin anlar
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:34:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve CHP'li başkan işçiler tarafından ıslıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement