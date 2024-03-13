Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: Aylar önce önümüze konulan yanlış işlere imza atmamamızın bedelini sizlerle beraber ödemeye varız

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP ) Hasan Togar, "Aylar önce önümüze konulan yanlış işlere imza atmamamızın bedelini sizlerle beraber ödemeye varız" dedi.

AK Parti'den aday gösterilmemesinin ardından "Milletin iradesinin üzerinde irade tanımam" diyerek YRP ile yola devam eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, aday gösterilmemesinin nedenine ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

İlçeye sahip çıkmak için bu göreve yeniden talip olduğunu belirten Başkan Togar, "Tekkeköy'ün haklı mücadelesinde korkanlara yazıklar olsun. Sizleri dün, bugün ve yarın hiçbir ihanet için satmadık yarın da satmayacağız. Sadece şunu bilin aylar önce önümüze konulan yanlış işlere imza atmamamızın bedelini sizlerle beraber ödemeye varız" diye konuştu.

Togar'ın sözleri bir sanayi kuruluşunca ilçeye yapılmak istenen atık depolama tesisine karşı duruşunu hatırlattı. Başkan Togar, Tekkeköy'de 4 kırsal mahallede 81,44 hektar alana yapılmak istenen atık depolama tesisine (flotasyon atığı ve fosfojips) o dönem, "Biz burada yaşadığımız ve bu görevlerde olduğumuz sürece istemediğimiz hiçbir şey bize rağmen burada yapılamaz" diyerek karşı çıktığını ifade etti.

İlçeyi huzur dolu günlerden uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini belirten Togar, "Barışın, huzurun, sevginin, nezaketin ilçesinin 20 yıldır gözlerini kan bürümüşlere hırs bürümüşlere, pankartlara mermi atanlara, seçim bürosuna havai fişek atanlara, araba camlarını yumruklatanlara bu ilçeyi teslim etmeyeceğiz. Bu sevda bu şarkı burada bitmeyecek. Daha yapacak çok işimiz daha gidecek çok yolumuz var" şeklinde konuştu.

10 yıllık dönemde sayısız hizmetlere imza attıklarını kimseyi mağdur etmeden ilçenin imarı için canla başla çalıştıklarını belirten Togar, "Asarağaç'tan Gökçe- Karaoğlan'a, Kutlukent'in bütün mahallelerinde yapılamaz deneni yaptık. Hele de Kirazlık. Hatırlarsınız tapusuz mahalle. Adamın 150 metrekare evi var. 80 metrekare yeri var. Herkes tapusunu aldı. Yetmedi doğalgazını aldı. Girdik Şabanoğlu'na. Olmaz denilenleri yaptık. Herkes altyapısından üst yapısına hizmet gördü. Oradan Asarağaç'a geçtik. Tarihinin en büyük işlerini gördü. Şimdi Ökse, yarın Altınkaya, ardından Çırakman'ın kalan kısmı. Aşağıçinik ve Gökçe-Karaoğlan'dan sonra 2025 yılında doğalgazı Büyüklü'ye de getireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN