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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, düzenlediği programla gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Togar, 'Samsun'un en hızlı gelişen, en hızlı değişen ilçesiyiz' dedi. Programda Togar, gazetecilerle selamlaşarak onları tebrik etti ve Tekkeköy'ün son yıllarda büyük bir değişim yaşadığını vurguladı. Ayrıca, belediyenin sosyal hizmetler alanında da önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Gazeteciler Günü\'nü kutladı
10.01.2024 - 18:48,
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Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, düzenlediği programla gazetecilerin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Togar, " Samsun'un en hızlı gelişen, en hızlı değişen ilçesiyiz" dedi.

Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi'nde gerçekleştirilen 10 Ocak Gazeteciler Günü programı Samsun'da çalışan basın mensuplarının yoğun katılımı ile yapıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, gazetecilerin her biriyle selamlaşarak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başkan Togar, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Zor mesleğinizde Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendi adımıza sizlerle çalışmak bir gurur. Ben hepinizi bir aile olarak gördüm. Buraya katılarak da bizleri onurlandırdınız" diye konuştu.

"Son 3 yıldır oransal anlamda en çok göç alan ilçeyiz"

Tekkeköy'ün 10 yılda yapılan hizmetlerle büyük bir değişim yaşadığını belirten Togar, "Tekkeköy'ü uzaktan yakından takip eden herkes, 10 yıl öncesini de bugününü de bilir. Samsun'un en hızlı gelişen, en hızlı değişen ilçesiyiz. Son 3 yıldır oransal anlamda en çok göç alan ilçeyiz. 5 yıl içerisinde seçmen sayımız 4 bin 700 artmış. Sosyal hizmetler anlamında ise en geniş bulvarlar caddelere sahip olmasıyla birlikte, yeni şehirleşen Lojmanlar bölgesine son 5 yıldır gelen iş yeri açanların yüzde 60'ının Tekkeköy'le bir alakası yok. Gezmeye veya herhangi bir ziyarete gelip burada iş yeri satın alıp buraya yerleşen insanlar. Bu da bizim için ayrı bir gurur" şeklinde konuştu.

"Her gönüle dokunduğumuza inanıyorum"

Bu 10 yılda yol, asfalt, kaldırım yapımı gibi rutin belediyecilik işlerinin yanı sıra gönüllere dokunan sosyal belediyecilik hizmetlerine imza attıklarını belirten Togar, "Her gönüle dokunduğumuza inanıyorum. Yol, kaldırım, asfalt işleri, bunlar belediyeciliğin rutinidir. Ama sosyal belediyecilikte belki biraz iddialı olacak ama Karadeniz'de çok yarış kabul etmem. 600'e yakın ailenin yaşamına bire bir dokunmuşuz. Yaşanamayacak vaziyetteki evleri yaşanabilir hale getirmişiz. Hiçbir şeyi olmayan insanlara prefabrik evler, betonarme evler, nüfusu çok az olduğu için kimisine 1 +1 konteyner evler yapmışız. Ama bunun haricinde bugün yaklaşık 200 tane kimsesiz yaşlı insanımıza her gün 2 tane aşevi ile yemek ulaştırmaktayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Togar'ın konuşmalarının ardından Gazeteciler Günü'ne özel hazırlanan video ve 10 yıllık belediyecilik hizmetlerini anlatan video gösterimleri gerçekleştirildi. Program gazetecilerle toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika


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