Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatarak 5 yıl içinde depreme dayanıklı modern binaların olduğu 100 bin nüfuslu bir şehir hedeflediklerini açıkladı.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Togar 19 Mayıs Mahallesi, Sanayi Mahallesi ve Şeyh Zeynüddin Caddesi üzerinde 5 yıl içinde kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirerek ilçenin gelişime önemli bir katkı sağlayacaklarını dile getirdi.
" Samsun'un en modern caddesi haline getireceğiz"
İlk olarak Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi'nin kentsel dönüşüm projesinden söz eden Başkan Togar, "Tekkeköy'ün merkezi olan bu caddemizi 5 yıl içerisinde etap etap yerinde kentsel dönüşüm ile Samsun'un Çiftlik Caddesi'ni kıskandıracak düzeyde bir alışveriş merkezi haline bir çarşı haline dönüştüreceğiz. Sağ tarafı 8 katlı, sol tarafı 8 katlı bir cadde düşünün. Bütün metruk yapıları hak sahipleri ile anlaşarak 18 ay kira desteği sağlayarak dönüştüreceğiz. Etap etap Samsun'un en modern en konforlu caddesi haline getireceğiz" dedi.
"50 bin nüfuslu bir mahalle.."
"19 Mayıs Mahallesi'nin 50 bin nüfuslu bir mahalle haline geleceğinin sözünü veriyoruz" diyen Başkan Togar, "İlçedeki bütün eski yapı stoklarını yenilenenleri saymıyorum tabii, Belediye Lojmanları, Öğretmen Lojmanları, Bağ-Kur, Milli İmar Lojmanları, Tabii, Ulukentler, Yeni Doğanlar, Belediye Konutları tüm bunları dönüştüreceğiz. Yeni imar düzenlemesiyle kat artışı sağlayıp 8 kat olmalarını sağlayarak yeşil alanı çoğaltarak, 19 Mayıs Mahallemizi yepyeni bir mahalleye dönüştürecek, depreme dayanıklı muazzam bir mahalleyi hazırlayacağız. Bu şehirleşme ile devam edersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 bin nüfuslu bir ilçeyi de sizlere müjdeliyorum" diye konuştu.
Sanayi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 50 yıllık sorunları bitirecek
Togar Sanayi Mahallesi'nde de yerinde kentsel dönüşüm ile 50 yıllık sorunları sona erdireceklerini belirterek, "Tam 50 yıl ihmal edilen mahallem. O mahalle Sanayi Mahallemiz. Bu yılın sonuna kadar sanayi parselinden konut alanına değiştireceğiz. Burada sanayi mahallesindeki herkesin en konforlu yaşama sahip olacağı kentsel ve yerinde dönüşüm gerçekleştirip tüm sosyal donatılarıyla birlikte en muazzam yaşam alanını sanayi mahallesine armağan edeceğimizin sözünü veriyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı - Son Dakika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan büyük katliama tepki göstermeyen İslam ülkelerine rağmen dünyanın dört bir tarafındaki sivil toplum kuruluşlarının ciddi bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Kurtulmuş, ayrıca Türk Kızılayı'nın sivil toplumdaki önemine de değindi.
Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 39 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partili katıldı. Yeni Refah Genel Başkanı Erbakan, 'Bu seçimde Allah'ın izniyle yüzde 20'nin üzerinde oy alacağız' dedi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediyenin borçlarını ödeyip projeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Ercengiz, önümüzdeki 5 yıl için huzurlu ve konforlu bir Burdur yaratmayı hedeflediklerini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın müzesini açmanın gururunu yaşadığını belirtti. Müzede, Kemal Sunal'a ait film afişleri, kişisel eşyaları ve kostümleri sergileniyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide, savunma sanayinde, tarımda, gıdada bağımsız kılabilmek, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kendine yeten büyük, güçlü bir ülke yapmak istediklerini söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerji ve maden alanında kendi doğal gazını üreten, kendi petrolünü bulan ve çıkaran bir ülke haline geleceğini belirtti. Ayrıca, doğal gazın 2002'de sadece 5 şehirde olduğunu hatırlatan Bayraktar, bugün ise 81 ilde doğal gazın kullanıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntüleri AK Parti'li bir avukat kaydetmiş ve para karşılığı CHP'ye vermiş. Özel, ayrıca Isparta'da yapılacak seçimlerde destek istedi ve emekli maaşlarındaki düşüşü eleştirdi. Gençlerin yurtdışına gitme planlarına da değinen Özel, Isparta'ya hizmet etmek için elindeki imkanları kullanacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Yumaklı, konuşmasında vatandaşa hizmetin önemini vurgulayarak, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Altıeylül ilçesinin sorunlarının takipçisi olacaklarını belirtti ve vatandaşların memnuniyetinin kendileri için yeterli olduğunu ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?