Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı - Son Dakika
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Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatarak 5 yıl içinde depreme dayanıklı modern binaların olduğu 100 bin nüfuslu bir şehir hedeflediklerini açıkladı.

15.03.2024 19:53  Güncelleme: 19:57
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Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatarak 5 yıl içinde depreme dayanıklı modern binaların olduğu 100 bin nüfuslu bir şehir hedeflediklerini açıkladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Togar 19 Mayıs Mahallesi, Sanayi Mahallesi ve Şeyh Zeynüddin Caddesi üzerinde 5 yıl içinde kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirerek ilçenin gelişime önemli bir katkı sağlayacaklarını dile getirdi.

" Samsun'un en modern caddesi haline getireceğiz"

İlk olarak Şeyh Yusuf Zeynüddin Caddesi'nin kentsel dönüşüm projesinden söz eden Başkan Togar, "Tekkeköy'ün merkezi olan bu caddemizi 5 yıl içerisinde etap etap yerinde kentsel dönüşüm ile Samsun'un Çiftlik Caddesi'ni kıskandıracak düzeyde bir alışveriş merkezi haline bir çarşı haline dönüştüreceğiz. Sağ tarafı 8 katlı, sol tarafı 8 katlı bir cadde düşünün. Bütün metruk yapıları hak sahipleri ile anlaşarak 18 ay kira desteği sağlayarak dönüştüreceğiz. Etap etap Samsun'un en modern en konforlu caddesi haline getireceğiz" dedi.

"50 bin nüfuslu bir mahalle.."

"19 Mayıs Mahallesi'nin 50 bin nüfuslu bir mahalle haline geleceğinin sözünü veriyoruz" diyen Başkan Togar, "İlçedeki bütün eski yapı stoklarını yenilenenleri saymıyorum tabii, Belediye Lojmanları, Öğretmen Lojmanları, Bağ-Kur, Milli İmar Lojmanları, Tabii, Ulukentler, Yeni Doğanlar, Belediye Konutları tüm bunları dönüştüreceğiz. Yeni imar düzenlemesiyle kat artışı sağlayıp 8 kat olmalarını sağlayarak yeşil alanı çoğaltarak, 19 Mayıs Mahallemizi yepyeni bir mahalleye dönüştürecek, depreme dayanıklı muazzam bir mahalleyi hazırlayacağız. Bu şehirleşme ile devam edersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 bin nüfuslu bir ilçeyi de sizlere müjdeliyorum" diye konuştu.

Sanayi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 50 yıllık sorunları bitirecek

Togar Sanayi Mahallesi'nde de yerinde kentsel dönüşüm ile 50 yıllık sorunları sona erdireceklerini belirterek, "Tam 50 yıl ihmal edilen mahallem. O mahalle Sanayi Mahallemiz. Bu yılın sonuna kadar sanayi parselinden konut alanına değiştireceğiz. Burada sanayi mahallesindeki herkesin en konforlu yaşama sahip olacağı kentsel ve yerinde dönüşüm gerçekleştirip tüm sosyal donatılarıyla birlikte en muazzam yaşam alanını sanayi mahallesine armağan edeceğimizin sözünü veriyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattı - Son Dakika

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