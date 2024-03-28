Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar: \'Sevdalı olduğumuz ilçemizde oynanan oyunlara \'dur\' dedik\'

Politika

Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Adayı Hasan Togar, "Sevdalı olduğumuz ilçemizde oynanan oyunlara 'dur' dedik, aday gösterilmedik. Milletimizin isteğiyle mücadeleden hiç vazgeçmedik. Bu ilçenin felaketi olacak kirli yatırımlara karşı Tekkeköy bize sahip çıksın" dedi.

Samsun'un lokomotifi olan Tekkeköy'de 10 yılda 312 hizmete imza atıldı. Tekkeköy Devlet Hastanesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Yaşar Doğu Spor Salonu, Tekkeköy Gençlik Merkezi, Samsunspor 19 Mayıs Stadyumu, Fuar ve Kongre Merkezi, Samsun Lojistik Merkezi, Yeni Organize Sanayi Bölgesi, 7,5 kilometreyle en uzun bisiklet yolu, parklar, halı sahalar, köy konakları, sosyal belediyecilik çalışmaları gibi dev hizmetler ilçeye kazandırıldı.

10 yılda yapılan hizmetlerle en başarılı ilçe belediyesi olarak gösterilen Tekkeköy'ün Belediye Başkanı Hasan Togar, kirli yatırımlara karşı çıktığı için bazı güç odaklarınca AK Parti'den aday gösterilmediğini, vatandaşların yoğun isteğiyle Yeninden Refah Partisi'nin adayı olarak girdiğini söyledi. Togar, seçimlerde 'Daha Yapacak Çok İşimiz Var' diyerek on binlerce vatandaşı arkasına topladı.

"Atakum'un 10 yıl oldu daha temeli yok"

Togar, "Bu ilçe için mücadele ettik, bu yatırımları bu ilçeye biz getirdik. Tekkeköy Devlet Hastanemizin yerini rekor bir zamanla 3 ay içinde hazırlayarak teslim ettik. Atakum'un 10 yıl oldu daha temeli yok. 10 yıl içinde 228 dönüm arazi üretmişiz. Tekkeköy Belediyesi 10 yıl içerisinde o konforlu yolları, köy konaklarını ve halı sahaları ürettiği bu kaynaklarla yaptı. Bu ilçeyi 10 yılda dev hizmetlerle buluşturduk. Tekkeköy Devlet Hastanemiz ilçemizin 100 yıldır hayali ve kanayan bir yarasıydı. Bu yarayı kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 10 yıl içerisinde ilçemize 13 yeni okul kazandırdık. 71 noktada çocuk parkları yaptık. 2 adet hanımlar konağı, 10 adet köy konağını ilçemize kazandırdık. Tarihi değerlerimize sahip çıkarak restore ettik. Asırlık imar problemlerini bitirdik. Sosyal belediyecilik hizmetleriyle örnek olduk. 154 kilometre beton yol, 61 km sıcak asfalt, 224 kilometre sathi kaplama ve 154 kilometre taş parke yol çalışması yaptık. İlçemizde modern kentleşmenin gelişimi adına 402 kilometre imar yolu açtık. Daha sayamayacağımız birçok hizmetle kentimizi ileri götürüyoruz. Bu bir yürek işi, sevda işidir, sevdalısı olduğumuz bu ilçe için her daim çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN