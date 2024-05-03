Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, çocukların ve kadınların mutluluğuna önem vereceğini belirtti

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Görevim süresince en çok önem vereceğim nokta, kadınlar ve çocuklar olacak" dedi.

Tekkeköy İstiklal Anaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Simge Koç Can, Müdür Yardımcısı Elif Vural ve öğretmenleri Saliha Özer'in rehberliğinde Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları çiçekleri Başkan Candal'a takdim ettiler. Candal, öğrencilerin hazırladığı çiçekler için teşekkür etti.

Başkan Candal, ziyaret sırasında çocukların mutluluğunu önemsediğini belirterek, "Çocukların mutluluğunu önemsiyoruz. Görevim süresince en çok önem vereceğim nokta, kadınlar ve çocuklar olacak. Eğer çocukları mutlu edebilirsek, ileride onlar da iyi yerlere gelerek bizi mutlu edeceklerdir" dedi.

Candal, ilçenin eğitim öğretim alanındaki sorunlarını çözmek için çalışacaklarını ve bu konuda eğitimcilerden de yardım alacaklarını ifade etti.

Öğrenciler ise ziyaret sırasında heyecanlı olduklarını ve Başkan Candal'ı görmekten mutlu olduklarını ifade ettiler. - SAMSUN