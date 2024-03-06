Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, Gönül Köprüleri Kurmaya Devam Ediyor

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Adayı Hasan Togar, "Aşkını gönlümüzde hissettiğimiz ilçemiz için el ele verip yüreklere, gönüllere girmeye devam edeceğiz" dedi.

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, esnaf ve vatandaşlarla buluşarak gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor. İlçede araç kiralama, filo hizmeti ve ikinci el araç satışının yanında araç filtresi üretimi de yapan ve bünyesinde onlarca insanı istihdam eden bir firma ile tekstil alanında onlarca kişiye istihdam imkanı sunan bir firmayı ziyaret eden Togar çalışanlarla bir araya geldi. Daha sonra ilçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Togar Yazılar, Kababürük ve Yeni Büyüklü Mahallelerinde de halk buluşmaları gerçekleştirdi.

Başkan Togar, "Bizler hemşehrilerimizin olduğu her yerde kendimizi mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Bu ilçenin güzel insanlarıyla kurduğumuz gönül bağımız, hiçbir zaman tükenmeyecek olan sevgimizin en güzel göstergesidir. Yolumuz dün olduğu gibi bugün de hemşehrilerimizin gönlünde yeşeren muhabbetle, sevgiyle hep beraber güzel günlere yürümektir. Aşkını gönlümüzde hissettiğimiz ilçemiz için el ele verip yüreklere, gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bu sevgiye layık olmaya ve insanlarımızla buluşmayı her daim sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN