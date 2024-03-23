Tekkeköy Belediye Başkanı ve YRP Başkan Adayı Hasan Togar: Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz - Son Dakika
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Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve YRP Başkan Adayı Hasan Togar: Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz

Tekkeköy Belediye Başkanı ve YRP Başkan Adayı Hasan Togar: Türkiye\'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.

23.03.2024 17:28  Güncelleme: 17:34
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Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, "Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden Başkan Hasan Togar, "7'den 70'e bizi böyle sevgililer gibi buluşturana, bu zamana kadar kızıyorduk ama bize bir iyilik yapmışlar aslında bilmeden. Bizi 7'den 70'e buluşturmuşlar. Onlara da bir teşekkür edelim artık. Emin olun kendi iradelerine sahip, duyulmayan AK Partili arkadaşlarımın da dualarıyla destekleriyle buradayım. Tüm siyasi partilerimiz bize kucak açtı ve Tekkeköy sevdası çerçevesinde bir noktada buluşturdu. Tekkeköy tarih boyunca görmediği bir seçim farkıyla galip gelecek. Dün sokağa çıkmışlara bu ilçeyi karıştırmaya çalışanlara rağmen Tekkeköy bütün geçmişi, bugünü ve yarınına sahip çıkmak için burada. Tekkeköy'ü asla ve asla karanlık bir geleceğe terk etmeyeceğiz" diye konuştu.

Togar ilçeyi karıştırmak isteyenlere rağmen nezaketle bir seçim kampanyası yürüttüklerini söyleyerek, "Tekkeköy'ün geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Sizlerle gurur duyuyorum. Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz. Bir aşk hikayesi yazıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Şımarmadan şaşırmadan irademize ipotek koydurmadan yolumuza devam edelim. Son sözü yine halkımız söyleyecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tekkeköy Belediye Başkanı ve YRP Başkan Adayı Hasan Togar: Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekkeköy Belediye Başkanı ve YRP Başkan Adayı Hasan Togar: Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz - Son Dakika
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