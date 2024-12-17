Tekkeköy Belediyesi Geleceği İçin Ortak Akıl Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Tekkeköy Belediyesi Geleceği İçin Ortak Akıl Toplantısı Düzenledi

Tekkeköy Belediyesi Geleceği İçin Ortak Akıl Toplantısı Düzenledi

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin kalkınması ve yaşam kalitesinin artırılması için önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni imar yolları ve projeler üzerine çalışmalar yapıldı.

17.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:21
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Samsun'un Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "İlçemizin kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına iş birliği ve ortak akıl ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Tekkeköy'ün geleceği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte masaya yatırıldı. Başkan Mustafa Candal, Başkan Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Meclis Üyeleri ve her iki belediyenin bürokratlarının katıldığı toplantıda ilçede açılacak yeni imar yolları, devam eden projeler ve geleceğe dönük yatırımlar üzerine çalışma yürütüldü.

Toplantının ardından konu hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Candal, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan ile birlikte ilçemizde açılacak yeni imar yolları, devam eden projelerimiz ve geleceğe dönük yatırımlarımız üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İlçemizin kalkınması, yaşam kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek adına iş birliği ve ortak akıl ile çalışmaya devam ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimiz, Tekkeköy'ün daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olması yolunda önemli adımların habercisi niteliğindedir. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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