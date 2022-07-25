Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı

25.07.2022 21:21
Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, imar ve diğer ara komisyonların çalışmalarının tamamlanması ve kararların oylanmasıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, imar ve diğer ara komisyonların çalışmalarının tamamlanması ve kararların oylanmasıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında açıklamalarda bulunan Başkanvekili Palabıyık, "Bildiğiniz gibi Manisa merkezin imar planlarının tamamlanması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Özellikle son iki aydır üst üste meclis toplantıları yapıyoruz. Öncelikle siz değerli meclis üyelerimize Manisalı hemşerilerimiz adına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum" dedi.

Şehitleri anarak konuşmasına devam eden Palabıyık, orman yangınıyla sarsılan Gördes ve Akhisar ilçelerine de geçmiş olsun dileklerini iletti. Palabıyık, şöyle konuştu: "Kahraman ordumuz, bölücü teröristlere karşı yurdumuzda ve sınırlarımız ötesinde operasyonlar yürütüyor. Pençe Kilit operasyon bölgesi başta olmak üzere vatanımızın bütünlüğü için çarpışan ve bu uğurda şehit düşen kahraman evlatlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 19 Temmuz günü Gördes ilçemizde, dün itibariyle de Akhisar ilçemizde meydana gelen yangınlarda maalesef ormanlık alanlarımız küle döndü. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle söndürme çalışmalarına dahil olduk. Gördes'imize ve Akhisar'ımıza geçmiş olsun diyor, canla başla mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz, hepimizi üzen bu yangınların bir daha yaşanmamasıdır."

Konuşmanın ardından gündem maddeleri oylanarak, karara bağlandı. Tüm maddelerin oylanmasının ardından 9 Ağustos Salı günü, saat 18.00'de toplanmak üzere, birleşime son verildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında (2) Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında (2) Orman yangını dehşetini gözyaşlarıyla anlattılar Orman yangını dehşetini gözyaşlarıyla anlattılar
Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 21:21:43. #1.12#
SON DAKİKA: Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement