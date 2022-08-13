Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı - Son Dakika
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Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı

13.08.2022 11:08

Bazı araştırma şirketlerinin yaptığı son 9 seçim anketinin ortalaması belirlendi. AK Parti'nin yüzde 31.3 ile zirvede yer aldığı 9 seçim anketinin ortalamasında, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun partilerini geçti.

Partilerin seçim çalışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 9 anket şirketinin temmuz ayında yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.

ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Çalışmanın sonuçlarına göre seçim anketinin ortalamasında birinci çıkan parti yüzde 31,3 ile AK Parti oldu. İkinci sırada yüzde 26,8 ile Cumhuriyet Halk Partisi bulunurken, üçüncü sırada ise yüzde 14,3 ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti yer aldı. Bu sıralamayı HDP ve MHP takip etti.

ZAFER PARTİSİ, DEVA VE GELECEK'İ GEÇTİ

Anketlerin ortalamasında en dikkat çeken nokta ise Zafer Partisi'nin oy oranı oldu. Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi, yüzde 2,8 oy oranı ile hem Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi'ni hem de Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'ni geçmiş oldu.

İşte 9 anket şirketinin ortalamasından çıkan sonuçlar;

Temmuz ayında yayınlanan 9 seçim anketinin ortalaması! En büyük sürprizi Özdağ'ın partisi yaptı
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SON DAKİKA: Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı - Son Dakika
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