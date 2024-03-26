Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cengiz Topel Caddesi\'ndeki Esnafları Ziyaret Etti

Politika

Cengiz Topel Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, "Ekonomik mücadele veren esnaf kardeşlerimizin her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımız halkımızın içinde, görüşleri çok kıymetli" dedi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Cengiz Topel Caddesi esnaflarını ziyaret etti ve bol kazançlar diledi. Cadde esnafı ile tek tek görüşen Başkan Ataç, kırtasiyelerden anahtarcılara, kasaplardan kuruyemişçilere kadar pek çok esnaf ile buluşarak sohbet etti. Çok sayıda esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, esnafın nabzını tuttuğuna dikkat çekerek, "Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Cengiz Topel Caddemizde hizmet veren esnaflarımız da bizleri ilgiyle karşıladı, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten mali açıdan zor günler geçiriyorlar, satışlarından memnun olan bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnaf kardeşlerimizin her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Esnafımız halkımızın içinde, görüşleri çok kıymetli. Daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm esnafımıza kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cadde esnafı da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR