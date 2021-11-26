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Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü

26.11.2021 16:27
Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü

Tepebaşı Belediyesi, 2021 Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" dalında 'Engelliler Montaj Atölyesi' projesi ile ödüle layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi, 2021 Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" dalında 'Engelliler Montaj Atölyesi' projesi ile ödüle layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi, örnek proje ve çalışmaları ile ödüle layık görülmeye devam ediyor. Son olarak Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, Tepebaşı Belediyesi "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" dalında ödül aldı. Online platformda düzenlenen törende Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için başta değerli jüri üyeleri ve Sürdürülebilirlik Akademisi'ne teşekkür ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi olarak engelli bireylerimizin toplum hayatına katılmasını önemsiyor ve hobi değil, istihdam projeleri yapıyoruz. İlk atölyemizi 2014 yılında Yaşam Köyü'nde açtık. Daha sonra 2019'da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğinde örnek bir iş birliğine imza atarak ikinci atölyemizi açtık. Engelli bireyler iki atölyemizde bugüne kadar 12 milyona yakın parçanın montajını yaptı. 30 engelli gencimiz atölyelerde hem çalışıyor hem de eğitim alıyor. İş ortaklarımız arasında Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Fakültesi, Nadir Küpeli Yönetimindeki Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve atölyelerimize demonte parça gönderen firmalar var. Bu akşam bu anlamlı ödülü atölyemizdeki engelli bireylerimiz adına alıyor ve sözlerimi, 'Üretene Engel Yok' diyerek projemizin sloganı ile bitiriyorum" diye konuştu.

Engelliler Montaj Atölyesi projesinin kurulduğu 2014 yılından bu yana aldığı çok sayıda ödüle, bir yenisi daha eklenmiş oldu. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü
Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Engelli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'ne 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' ödülü - Son Dakika
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