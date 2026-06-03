Tepebaşı Meclisi'nde Gerginlik - Son Dakika
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Tepebaşı Meclisi'nde Gerginlik

03.06.2026 11:41
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AK Parti yetkilileri, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşanan sorunları ve hesap verebilirlik eksikliğini vurguladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç ve AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananların demokrasi adına ciddi bir zafiyetin göstergesi olduğunu belirterek, "Başta Ahmet Ataç olmak üzere CHP grubu kontrolünü kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin konuşmasının engellendiğini belirten Albayrak, aşevindeki yemeklerin satıldığı iddiaları gibi kamuoyunda gündem olan konulara ilişkin soruların yanıtsız bırakıldığını ve meclis çalışmalarının fiilen durdurulduğunu öne sürdü.

AK Parti Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü'nün kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin sorularını yöneltmek istediğini, Grup Başkan Vekili Mehmet Şimşek'e de söz hakkı verilmediğini ifade eden Albayrak, "Sorulara cevap vermek yerine oturumun sağlıklı şekilde devam etmesi engellenmiş, meclis apar topar kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Bugün yaşananlar, sorumluluk makamında bulunanların şeffaflık ve hesap verebilirlik yerine suçluluk psikolojisiyle hareket ettiğini göstermiştir. Sorular karşısında sakin kalamayanlar, demokratik zeminde cevap üretmek yerine gerginliği tercih etmiştir. Şunu herkes bilmelidir, ortada cevap bekleyen çok ciddi sorular vardır. Bu soruların muhatabı da Tepebaşı Belediyesi yönetimidir. Bizim talebimiz çok nettir, şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik. Tepebaşı halkı adına sorulan sorular cevapsız bırakılarak bu süreç yönetilemez. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Biz de sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Hakaretle, baskıyla, gürültüyle gerçeklerin üzeri örtülemez"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç da Tepebaşı Belediye Meclisi'nde yaşananların bir gerçeğin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bildirdi.

Tunç, Tepebaşı Belediyesi hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında belediye başkan yardımcısı ile özel kalem müdürünün tutuklu bulunduğunu belirterek, kamuoyunun cevap beklediği çok sayıda soru olduğunu ifade etti.

Sorulara yanıt vermek yerine mecliste seslerinin kısılmaya çalışıldığını anlatan Tunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar hakaret ettirirseniz ettirin, ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, Tepebaşı halkı adına gelen bütçenin nasıl kullanıldığını sormaya devam edeceğiz. Milletin parasının nereye harcandığını, kimlere hangi imtiyazların sağlandığını ve ortaya atılan iddiaların hesabını sormaktan vazgeçmeyeceğiz. Hakaretle, baskıyla, gürültüyle gerçeklerin üzeri örtülemez. Mecliste susturmaya çalıştığınız her soru, yarın Tepebaşı'nın sokaklarında daha yüksek sesle sorulacaktır."

"Doğrudan temin dosyaları bağımsız denetime açılsın"

AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ali Semih Ünlü kamuoyuna yansıyan iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın daha önce yaptığı "bazı arkadaşlarımızın neden tutuklandıklarını anlayamadım" yönündeki açıklamasını hatırlatan Ünlü, belediye yönetiminin soruşturma süreciyle ilgili kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini anlattı.

Ünlü, soruşturma kapsamında gündeme gelen aşevi faaliyetleri, doğrudan temin dosyaları, bağışlar, sevkiyatlar ve fatura süreçlerine ilişkin çeşitli sorular yönelterek, belediye yönetiminin idari ve siyasi sorumluluk taşıdığını kaydetti.

Aşevi bağışları, yemek üretimi ve sevkiyat kayıtlarının kamuoyuna açıklanmasını istediğini bildiren Ünlü, "Başta Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü olmak üzere doğrudan temin dosyaları bağımsız denetime açılsın. Soruşturma kapsamındaki isimlerin belediye içindeki görev, yetki ve imza zinciri meclise sunulsun. Aşeviyle ilgili bağış ve harcama süreçleri için meclis bünyesinde özel bir araştırma komisyonu kurulsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tepebaşı, AK Parti, Belediye, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı Meclisi'nde Gerginlik - Son Dakika

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