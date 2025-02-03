Terme Belediye Başkanı Kul, 'Gönülleri Makam Yapmaya Geldik' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Terme Belediye Başkanı Kul, 'Gönülleri Makam Yapmaya Geldik'

Terme Belediye Başkanı Kul, \'Gönülleri Makam Yapmaya Geldik\'

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, halkla iletişimini artırmak için düzenlediği vatandaş buluşmalarında gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı. Kul, vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek modern bir yaşam için çaba gösterdiklerini belirtti.

03.02.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarında gönülleri makam yapmaya geldiklerini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçe sakinleriyle her platformda bir araya gelerek onlardan gelen istek ve önerileri dinlemeye devam ediyor. Başkan Kul, Terme'de geleneksel hale gelen ve vatandaşlarla iletişim yollarından önemli biri olan "halk günü" buluşmaları kapsamında ilçe sakinlerini ağırladı.

"Gönülleri makam yapmaya geldik"

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiğini söyleyen Başkan Kul, "Sabah mesaisine bahçede başlıyoruz. Buraya gelen tüm vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenip, gönül belediyeciliğini buradan sürdürüyoruz. Önemli olan gönüllere girebilmek. Terme'mizin en merkezi meydanında, yeşillikler ve kuş sesleri eşliğinde, hemşehrilerimizle keyifle sohbet ederek hasbihal ediyoruz. Gönülleri makam yapmaya geldiğimiz görevimizde tek hedefimiz hemşehrilerimizin kendini daha rahat hissedeceği bir ortamda keyifle hizmet almasını sağlamak" dedi.

Terme halkının daha modern ve konforlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Kul, "Bugüne kadar hiçbir vatandaşımıza sırtımızı dönmedik, bize ihtiyaç duyan hiç kimseyi yalnız bırakmadık, bundan böyle de bırakmayacağız. Biz, hep bu şehirde yaşayan ailelerimizin, gençlerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın refahı mutluluğu için gayret gösterdik. Her sokağa, her köşeye, her haneye, her yüreğe dokunabilmek için durmadık, engellere takılmadık. Bundan sonra daha büyük adımlarla şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet yolculuğumuzu milletimiz ile el ele gönül gönüle sürdüreceğiz. Gönlümüzün olduğu gibi kapımızın da sonuna kadar açık olduğunu tüm hemşehrilerimiz zaten biliyorlar. Bugün de yarın da her koşulda hemşerilerimizin yanında ve eli öpülesi annelerimizin dizinin dibinde olmaya devam edeceğim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Terme Belediye Başkanı Kul, 'Gönülleri Makam Yapmaya Geldik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Terme Belediye Başkanı Kul, 'Gönülleri Makam Yapmaya Geldik' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.