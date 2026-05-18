Başkan Kul: "Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insanlarında saklıdır"
18.05.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Bakü'deki Dünya Kent Forumu'nda yaptığı konuşmada, şehirlerin gerçek gücünün beton değil, insanlar arasındaki güven olduğunu vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen Dünya Kent Forumu'nda (WUF13) yaptığı konuşmada, "Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insanlarında saklıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Azerbaycan Hükümeti ortaklığıyla düzenlenen, resmi açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, 182 ülkeden 40 binden fazla delege bir araya geldi. "Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dayanıklı Şehirler ve Topluluklar" ana temasıyla toplanan forumda, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da "Yerel ve Bölgesel Yönetimler Dünya Kurulu" (WALRG) oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Merkezden kurulan büyük sistemlerin yerelin sesini duymadığında eksik kalacağını dile getiren Başkan Şenol Kul, "İnsan hayatına dokunmayan hiçbir küresel vizyon, gerçek anlamda sürdürülebilir olamıyor. Bugün artık biliyoruz ki; dünyanın geleceği yalnızca başkentlerde değil, mahallelerde de şekilleniyor. Çünkü insan, dünyayı önce yaşadığı sokakta hisseder. Adaleti önce kendi mahallesinde arar; güveni önce komşusunun gözünde görmek ister" diye konuştu.

Belediyelerin sadece fiziki hizmet üreten yapılar olmadığını, toplumsal güveni ayakta tutma sorumluluğu taşıdığını belirten Başkan Kul, "Bir belediye başkanı bazen bir şehrin yöneticisidir, ama bazen de kırgınlıkların arasında köprü kuran kişidir. Bazen yalnız hisseden bir gencin umudu, bazen yaşlı bir vatandaşın devlete duyduğu son güvendir. Yerel lider; sadece yol yapan değil, yol açandır. Sadece bina yükselten değil, toplumsal bağları güçlendirendir. Bizler insanı istatistik olarak değil, hayatın içindeki gerçek haliyle tanıyoruz. Bir annenin kaygısını, bir gencin sessizliğini, bir mahallenin beklentisini biliyoruz. Bir şehrin gerçek gücü betonunda değil, birbirine güvenen insanlarında saklıdır. ve insanı merkeze almayan hiçbir kalkınma modeli kalıcı değildir" şeklinde konuştu.

Zirve kapsamındaki temaslarına ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Şenol Kul, Bakü'de ele alınan sürdürülebilir yerel iş birliği modellerinin ve insan odaklı kalkınma tecrübelerinin, Terme'de hayata geçirecekleri yeni nesil projeler için önemli birer rehber olacağını belirtti. Öte yandan, forumun sergi alanında yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı standında, Türkiye'nin 2023 depremlerinin ardından yürüttüğü büyük yeniden inşa süreci ve afet yönetimi tecrübeleri de uluslararası katılımcılara aktarılıyor. Zirve, 22 Mayıs'a kadar devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

