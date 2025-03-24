Terme Belediye Başkanı Kul, Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılarla İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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Politika

Terme Belediye Başkanı Kul, Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılarla İftar Yemeği Düzenledi

Terme Belediye Başkanı Kul, Yaşlılar Haftası\'nda Yaşlılarla İftar Yemeği Düzenledi

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlediği iftar yemeğinde, yaşlıların önemine vurguda bulunarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

24.03.2025 22:31  Güncelleme: 22:38
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SAMSUN (İHA) – Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, her zaman yaşlıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yaşlılar Haftası" münasebetiyle ilçede yaşayan yaşlılar için iftar yemeği düzenledi. Programa katılan vatandaşları kapıda karşılayan Başkan Kul, tek tek sohbet etti. İftar yemeğinden sonra masaları dolaşan Kul, çiçek takdiminde bulunduğu vatandaşlara bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Kul, yaşlıların geçmişle günümüz arasında köprü görevi üstlendiğini, yaşlıların en kıymetli hazineleri olduğunu belirterek, "Bu güzel iftar soframızda bizleri bir araya getiren Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Ramazan ayımızı yoğun bir tempoda geçirirken bu anlamlı haftada siz kıymetli büyüklerimizle birlikte olmayı istedik. Bizlere emek veren, şehrimize, ülkemize değer katan büyüklerimizin varlıkları ve duaları çok kıymetli. Onların hayır duası, bu şehrin bereketidir. Ramazan'ın hepimize huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Allah hepinize sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler versin. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler olmazsanız bizler ayakta duramayız. Siz büyüklerimizin dualarına ülkemizin ve milletimizin her zaman ihtiyacı var. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda olacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, Yaşam, İftar, Terme, Son Dakika

Son Dakika Politika Terme Belediye Başkanı Kul, Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılarla İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terme Belediye Başkanı Kul, Yaşlılar Haftası'nda Yaşlılarla İftar Yemeği Düzenledi - Son Dakika
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