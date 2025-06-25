Terme Belediye Başkanı Norveç\'te Türkiye\'yi Temsil Etti

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı için bulunduğu Norveç'te ilçesini uluslararası platformlarda temsil etmekten onur duyduğunu söyledi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, CEMR Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı için bulunduğu Norveç'in başkenti Oslo'da, Türkiye heyetiyle birlikte önemli temaslarda bulundu. Başkan Kul, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında oluşturulan ulusal heyet içinde yer alarak, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyon sırasında gerçekleştirilen görüşmelerde, uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin küresel meselelerdeki etkisi ve şehir diplomasisinin rolü gibi başlıklar ele alındı. Başkan Kul, bu tür diplomatik buluşmaların yerel yönetimlerin vizyonunu genişlettiğini belirterek, "Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Liderler Zirvesi ve Siyasi Komite Toplantısı için Norveç'in başkenti Oslo'dayız. Zirve öncesinde Türkiye Belediyeler Birliği heyetimizle birlikte Norveç Parlamento binasını ziyaret ettik. Terme'mizi yalnızca ulusal değil, uluslararası platformlarda da temsil etmekten onur duyuyorum. Yerel yönetim anlayışımızı, Avrupa'da yükselen bir vizyonla güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN