SAMSUN (İHA) – Cumhur İttifakı AK Parti'den Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, mazbatasını aldı.
31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde Terme Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı Adayı Şenol Kul, Terme Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Samsun Terme ilçesinde oyların yüzde 49.79'unu alarak belediye başkanı seçilen Kul, Terme Adliyesinde düzenlenen törenle mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Rıdvan Eroğlu'dan aldı.
Şenol Kul, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Mazbatamızı aldık, sizlerin güveni ve teveccühü ile ikinci döneme resmen başladık. Terme'nin bu yeni başlangıcında; göstereceğimiz azimle, hemşehrilerimizin gönlüne dokunacak, sürekli vurgusunu yaptığımız eser ve hizmet belediyeciliğini şehrimizin her bölgesinde hissettirecek ve verdiğimiz sözleri birer birer yerine getireceğiz. Kampanya sürecini suhuletle yürüttüğümüz diğer siyasi parti adaylarını da başarıları için tebrik ediyor, ortak sevdamız olan Terme'yi birlikte ihya etmek için uyumla çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Seçim sonuçlarının şehrimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, şahsıma bu görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bizlere desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi mensupları başta olmak üzere kıymetli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Şenol Kul, Terme Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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