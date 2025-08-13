Terme Belediyesi\'ne 10 Milyon TL Değerinde Ekskavatör Hibesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Terme Belediyesi'ne yaklaşık 10 milyon TL değerinde lastik tekerli ekskavatör hibe edildi. Belediye Başkanı Şenol Kul, yeni aracın hizmet hızını artıracağını belirterek, "Kendi kendine yeten, güçlü bir belediye için araç filomuzu büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

Terme Belediyesi, hizmet kapasitesini güçlendirmek amacıyla araç parkını genişletiyor. Bakanlık desteğiyle belediye filosuna katılan yeni nesil ekskavatörün, sahadaki çalışmaların hızını ve verimliliğini artırması bekleniyor. Yeni aracı inceleyen Belediye Başkanı Şenol Kul, "Kendi cihazı, kendi makinası olan, kendi kendine yetebilen güçlü bir belediye hedefliyoruz. Araç filomuzu yenilemeye ve genişletmeye devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Desteklerinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Kul, "Planlı ve programlı çalışarak eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni tesis ve projeler yolda

Başkan Kul, belediyeye kazandırılması planlanan konkasör tesisi için çalışmaların sürdüğünü, planlamada sona yaklaşıldığını söyledi. Ayrıca Terme Çayı ıslahı, galericiler sitesi, bulvar yolu, OSB ve çevre yolu projelerinin de planlı şekilde ilerlediğini ifade eden Kul, "Terme için büyük düşünüyoruz. Yapacağımız hamlelerle ilçemizi çok daha güzel günler bekliyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN