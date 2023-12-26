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Terme Belediyesi'nin borcu azaldı

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi'nin bütçesinin 273 milyon TL'ye ulaşırken, borcunun bütçeye oranının yüzde 20'lere düştüğünü açıkladı. Kılıç, borçsuz bir belediye olduklarını belirtirken, hizmet noktasında da geri adım atmadıklarını vurguladı.

Terme Belediyesi\'nin borcu azaldı
26.12.2023 - 13:50,
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bugün gelinen noktada Terme Belediyesi'nin bütçesi 273 milyon TL'ye ulaşırken, borcumuzun bütçeye oranı yüzde 20'lere düştü. Bugün tüm yaşanan maliyet artışlarına ve hizmetlere rağmen borcumuz yok sayılacak kadar az" dedi.

Terme Belediyesi'nin 2019 yılında bütçesinin yüzde 98'i kadar olan borcu, 5 yılda yapılan yatırım ve projelere rağmen 2024 yılında bütçenin yüzde 20'sine düştü.

"Tazminat, SGK, vergi borcumuz yok"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "2019'dan bugüne kadar 17 çalışanımızı emekli ettik emekli tazminatlarını 5-6 taksitte ödedik. 2019 öncesi vergi ve SGK borçlarını yapılandırdık ve ödüyoruz ama 2019 sonrasında ödenmemiş tek kuruş vergi ve SGK borcumuz yok" açıklamasında bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın büyük destekleriyle"

Başkan Kılıç, 2019'un hemen ardından başlayan ve ağır geçen pandemi dönemini ve ardından başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile yaşanan ekonomik sıkıntılarla maliyetlerin 8-10 kat arttığını ama kendilerinin belediye ekonomisini iyi yönettiklerini ve güçlendirdiklerini ifade etti. Başkan Kılıç, "Gerçekleştirdiğimiz ve başladığımız proje ve hizmetlere baktığımızda bunların birçoğunu Terme Belediyesi'nin bütçesiyle yapma imkanınız yok. Özellikle bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve partimizden müthiş destek gördük. Bu destek için biz de yoğun çaba sarf ettik, Ankara'da yoğun temas trafikleri oluşturduk, hibeler aldık, destekler aldık. Böyle bir dönemde, devraldığımız bütçenin durumu ve yaptığımız hizmetler de göz önüne alındığında belediyenin ekonomisini çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Borçsuz belediye sayılırız"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, bütçeyle ilgili şu rakamları verdi:

"Bugün gelinen noktada Terme Belediyesi'nin bütçesi 273 milyon TL'ye ulaşırken, borcumuzun bütçeye oranı yüzde 20'lere düştü. Bugün tüm yaşanan maliyet artışlarına ve hizmetlere rağmen borcumuz yok sayılacak kadar az. Tabii bu noktada bu dönem kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yaptık. Bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile Termemize bir 18 daireli adliyeye lojmanı kazandırıyoruz. Sadece adliye lojmanı yapmak düşüncesiyle belediyemize kazandırdığımız 18 daireyi, bugün satacak olsak zaten hiç borcumuz kalmamış olur. Çok şükür ekonomi olarak inanılmaz derecede rahatız."

"Hizmet noktasında hiç geri adım atmadık"

Belediye bütçesini doğru yöneterek borç miktarını geri çekerken, hizmet noktasında da bir adım bile geri atmadıklarını da ifade eden Başkan Kılıç, "Belediyemizin bütçesini doğru yönetirken, hizmet noktasında hiçbir zaman geri adım atmadık. Yapılacak yatırımlara gerekli kaynağı ayırmaktan hiç imtina etmedik. Terme Belediyesi şuan hizmet yapma noktasında hiç olmadığı kadar güçlü. Hizmet yaparken, ihaleye çıkarken kimse belediyeden alacağımı alamam korkusu yaşamıyor. Terme Belediyesi yaptığı hizmetin karşılığını sorunsuz ödüyor. Çok şükür piyasada böyle bir gerçek oluşturduk" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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