Şenol Kul: "Terme'nin geleceğine yeni yollar açıyoruz"

26.01.2026 12:30  Güncelleme: 12:32
Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Elmalık Mahallesi'nde devam eden imar yolu açma çalışmalarını inceledi. Kul, modern ve erişilebilir bir altyapı için yeni yolların açıldığını ve bu çalışmaların bölgeye altyapı hizmetlerinin hızlı ulaşımını sağlayacağını belirtti.

Elmalık Mahallesi'ndeki imar yolu açma çalışmalarını yerinde inceleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Sadece yol açmıyoruz; modern, erişilebilir ve konforlu bir Terme'nin altyapısını ilmek ilmek işliyoruz. Açtığımız her yeni yol, mahallelerimizin gelişimine vurulan bir mühürdür" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul; beraberinde AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, Belediye Meclis Üyesi Yaşar Kumcu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Şahin ile birlikte Elmalık Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Ziyaret sırasında bölgedeki yeni dönem yatırımların süreçleri hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Kul, Terme'nin planlı ve modern gelişimini sürdürmek adına imar planında yer alan yolları öncelikli olarak açtıklarını söyledi. Daha yaşanabilir ve erişilebilir bir Terme için durmadan çalışmaya devam ettiklerine dikkat çeken Kul, imar yollarının açılmasıyla birlikte bölgeye altyapı hizmetlerinin çok daha hızlı ulaştırılacağını belirtti.

İlçenin değişim ve dönüşümüne ışık tutan yatırımlara her gün bir yenisini eklediklerini ifade eden Başkan Kul, "Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekiplerimizin Elmalık mahallemizde gerçekleştirdiği imar yolu açma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu mahallemizin ulaşım ağını yenilemek, araç trafiğini rahatlatmak ve altyapı hizmetlerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla adımlar atıyoruz. Kartal Sokak ve Biçer Sokak bağlantılı olarak açtığımız bu yeni yollarla, Elmalık ve Cumhuriyet mahallelerimiz arasında güçlü bir ulaşım aksı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Başkan Kul ve beraberindeki heyet, imar yolu çalışmalarının yanı sıra Kartal ve Biçer Sokak'ta tamamlanan üst yapı parke yol çalışmalarını da yerinde denetledi. Kul, "Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte açtığımız yolları asfaltlayarak buraya konforlu, akıcı ve güvenli yeni bir yol güzergahı kazandırmış olacağız. Terme için en iyisini yapana kadar sahadaki mesaimiz sürecek" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Şenol Kul, Politika, Ulaşım, Son Dakika

