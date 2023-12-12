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Terme'ye olan aşkımızı hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalışıyoruz - Son Dakika
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Terme'ye olan aşkımızı hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalışıyoruz

Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Birlik ve Dayanışma Derneği'nin (TERME-DER) 10. kuruluş yıldönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, Terme'ye olan aşklarını hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirtti. Başkan Kılıç, Terme için güçlü bir demokrasinin sivil toplum kuruluşlarıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, TERME-DER'in çabalarına destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, yazar Ahmet Tomrukçu tarafından hediye edilen kitabın Terme'nin değerlerini ve tarihini anlatarak, yerel halk için bir feyz kaynağı olacağını söyledi.

Terme\'ye olan aşkımızı hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalışıyoruz
12.12.2023 - 14:17,
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Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Terme'ye olan aşkımızı hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Birlik ve Dayanışma Derneği'nin (TERME-DER) 10. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katıldı. İlçe Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, TERME-DER Başkanı Zekai Altunpala, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yine gündemde Terme vardı.

"Güçlü demokrasi STK'larla mümkün"

Başkan Kılıç, güçlü bir demokrasinin güçlü bir sivil toplum kuruluşları (STK) ile mümkün olduğunu vurgulayarak, TERME-DER'in Terme için gösterdiği çabalara her zaman destek verdiklerini ifade etti. Kılıç, kendisine takdim edilen 'teşekkür belgesi' için dernek üyelerine minnettarlığını sundu.

Terme için feyz kaynağı

Etkinlikte yazar Ahmet Tomrukçu kaleme aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçiyor Terme'den" adlı kitabı Başkan Kılıç'a hediye etti. Kılıç, kitabın sadece kendisi için değil, tüm Terme için çok değerli olduğunu belirtti. Kılıç, kitabın Terme'nin değerlerini ve tarihini anlatarak, yerel halk için bir feyz kaynağı olacağını ifade etti.

TERME sevdasının etkisi

Başkan Kılıç, Terme sevdasının, kendisinin ve diğer hemşehrilerinin hizmet aşkı ve gayesini pekiştirdiğini vurguladı. Başkan Kılıç, "Bu sevda ve tutku, Terme'nin kültürünü, tarihini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmak için bizlere bir ilham kaynağı oluyor. Ahmet Tomrukçu'ya kitap yazdıran Terme sevdası, bizlerin de hizmet aşkı ve gayesidir! Biz de Terme'ye olan aşkımızı hizmete dönüştürmek için gece-gündüz çalışıyoruz. İlçemizin tüm önemli sorunlarına göstermelik olarak değil, asırlık kalıcı çözümler getirmek için bir vizyon ortaya koyuyoruz. Terme'nin gelişmesi, güzelleşmesi, huzur ve mutlu bir kent olması için istihdamdan, sosyal çalışmalara kadar her konuda, her yaştan Terme halkına dokunmak için hep yoğun çaba gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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