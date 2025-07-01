Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluşu Bekleniyor - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluşu Bekleniyor

Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluşu Bekleniyor
01.07.2025 17:48
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DEM Parti'den Koçyiğit, Meclis'te terörsüz Türkiye hedefi için komisyon kurulmasını öncelikli görüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bütün muhalefetin ve iktidar grubunun da komisyonun kurulması konusunda hemfikir olması bizim açımızdan en önemli nokta. Hızla kurulması yönündeki mutabakat da bizim açımızdan çok önemli. Hızla kurulmasını ve yazın da çalışma yapmasını bekliyoruz." dedi.

Koçyiğit, Mardin milletvekili Salihe Aydeniz ile Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin önerilerini sunmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Koçyiğit, uzun süredir komisyon tartışmalarının sürdüğünü, Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle de konuyla ilgili bir görüşme yaptığını hatırlattı.

Kurtulmuş'un her partiden görüş istediğini belirten Koçyiğit, "Önerilerimizi hem sözlü olarak tekrar ifade ettik hem de yazılı dosya olarak kendisine sunduk." dedi.

Koçyiğit, komisyonun hızlı bir şekilde kurulması ve çalışmasının önemini vurgulayarak, komisyonun yasayla kurulmasını öncelediklerini, demokratik ve çoğulcu yapısının olması, sürece katkı koyacak çalışmaları yapmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

"Önümüzde büyük bir süreç var." diyen Koçyiğit, bu süreci Meclis'e, topluma mal edecek, özellikle de muhalefetin sürece katkısını en etkin şekilde alacak mekanizmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Koçyiğit, gelen önerilerden sonra yeniden bir değerlendirme yaparak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yeni bir görüşme gerçekleştireceklerini bildirdi.

"Yasal bir zemininin olması gerekiyor bu komisyonun"

Bir basın mensubunun komisyonun üye sayısına ilişkin sorusunu yanıtlayan Koçyiğit, çok kalabalık olmaması yönünde herkesin mutabık olduğunu söyledi. Koçyiğit, "35 ila 40 arasındaki bir sayı makul olarak bütün partiler tarafından kabul ediliyor ama bunun tam olarak kaç olacağını yine birlikte tartışıp birlikte karar vereceğiz. Bütün partilerin önerileri geldikten sonra bu konuda bir mutabakata varılır diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Komisyonla ilgili somut önerileri sorulan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadar demokratik katılım, demokratik bir karar alma mekanizmasını esas alması gerekiyor. Sonuçta süreci ilerletecek, süreci rahatlatabilecek, yasal düzenlemeler açısından öneri yapabilecek bir komisyon olması, hukuki güvencesinin olması gerekiyor. Yasal bir zeminin, yasal bir dayanağının olması gerekiyor bu komisyonun. Diğer başlıkların her birisi birlikte konuşulup, birlikte tartışılacak. İlla köşeli bir madde olarak sunmaktan biz de imtina ediyoruz açıkçası. Bütün muhalefet partileriyle, iktidar grubuyla, Cumhur İttifakı ile Meclis başkanıyla, istişareyle bütün bu tartışmalar tüketilebilir. Bütün muhalefetin ve iktidar grubunun da komisyonun kurulması konusunda hemfikir olması bizim açımızdan en önemli nokta. Hızla kurulması yönündeki mutabakat da bizim açımızdan çok önemli. Hızla kurulmasını ve yazın da çalışma yapmasını bekliyoruz."

Koçyiğit, DEM Parti heyetinin muhalefet partilerinin genel başkanlarıyla görüşmesine ilişkin takvimin ise henüz netleşmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluşu Bekleniyor - Son Dakika

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