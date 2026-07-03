Terörsüz Türkiye İçin Ortak Kenetlenme Çağrısı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir süreç yaşandığını aktaran CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Önümüzdeki dönemde çeşitli yasal düzenlemeler ve kanun teklifleri gündeme gelecektir. Artık bu ülkede 28 Şubat benzeri uygulamalar yaşanmamalıdır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, toplumsal barış, Terörsüz Türkiye süreci ve milli mutabakatın önemine dikkat çeken Erol, Türkiye'nin ortak değerleri etrafında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hepimizin üst kimliğidir"

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Milletvekili Erol, "Ülkemizin artık bu tür acıları bir daha yaşamaması gerektiğine inanıyorum. Düşüncelerimiz, yaşam tarzlarımız, etnik kökenlerimiz ve inançlarımız birbirinden farklı olabilir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü ya da başka bir etnik kimliğe sahip olabiliriz; Alevi ya da Sünni olabiliriz. Her bireyin kendi tarihi, kültürü ve kökeni onun onuru ve zenginliğidir. Ancak hepimizin ortak bir kimliği vardır: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hepimizin üst kimliğidir. Etnik kökenimiz, mezhebimiz ya da yaşam biçimimiz ne olursa olsun, ortak paydamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda önemli bir süreç yaşanmaktadır"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Erol, "İçinde bulunduğumuz süreci de bu değerler çerçevesinde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlık haklarımızı bu ortak kimlik temelinde tanımlamalıyız. Zira bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda önemli bir süreç yaşanmaktadır. Önümüzdeki dönemde çeşitli yasal düzenlemeler ve kanun teklifleri gündeme gelecektir. Artık bu ülkede 28 Şubat benzeri uygulamalar yaşanmamalıdır. İnsanlar inançları, kıyafetleri, başörtüleri ya da yaşam tarzları nedeniyle sorgulanmamalı, dışlanmamalı ve ayrımcılığa maruz bırakılmamalıdır. Aynı şekilde hiçbir vatandaş etnik kimliği nedeniyle ötekileştirilmemeli, hedef gösterilmemeli ya da şiddete maruz kalmamalıdır. Toplumsal birlik ve beraberliğin temeli, vatandaşlık bilinci ve özgürlükçü bir anayasa anlayışıyla güvence altına alınmış eşit yurttaşlık hakları olmalıdır" diye konuştu.

"Türkiye'nin böylesine önemli uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olması ülkemiz adına büyük bir kazanımdır"

Londra'da gerçekleştirilen COP31 hazırlık toplantılarına ilişkin bilgi veren Erol, "Geçtiğimiz hafta TBMM Çevre Komisyonu üyeleri olarak COP31 hazırlıkları kapsamında Londra'da çeşitli temaslarda bulunduk. Komisyonda temsil edilen tüm siyasi partilerden milletvekilleri bu programa katıldı. COP31 Dönem Başkanlığını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum yürütmektedir. Türkiye'nin böylesine önemli uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak olması, ülkemiz adına büyük bir kazanımdır. Toplantıda dünyanın farklı ülkelerinden devlet temsilcileri, akademisyenler, çevre uzmanları, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının temsilcileri ve büyük şirketlerin yöneticileri yer aldı. Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi'nin de ülkemizin uluslararası alandaki saygınlığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Vatan da bayrak da millet de hepimizin ortak değeridir"

Siyasi farklılıkların ortak değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Erol, "Parlamentoda farklı görüşleri münazara ediyor olabiliriz. Ancak sonuçta devlet hepimizin devletidir. Bu devlet herhangi bir siyasi partinin değil; AK Parti'nin de CHP'nin de İYİ Parti'nin de MHP'nin de DEM Parti'nin de Saadet Partisi'nin de değil, 86 milyon vatandaşın ortak devletidir. Vatan da bayrak da millet de hepimizin ortak değeridir. Bu ortak değerlerde buluşmayı başarabilmeliyiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ