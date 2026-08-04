Terörsüz Türkiye İçin Yasal Adım - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye İçin Yasal Adım

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TBMM'de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenleme süreci başlatılıyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 1 yıl önce ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta yasal düzenleme için adım atılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenlemeler için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Yasal düzenlemelere yönelik hazırlanan ve 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi tamamlandı. Teklif, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyacak.

Teklifle ilgili yarın AK Parti TBMM Grubu'nda, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında milletvekillerine bilgilendirme yapılacak. Bu toplantının ardından teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak ve yasal düzenleme süreci böylece başlatılmış olacak.

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını da 5 Ağustos 2025'te yapmıştı.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin yarın sunulmasıyla, komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta yasal adım atılmış olacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye İçin Yasal Adım - Son Dakika

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