Terörsüz Türkiye Süreci Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Şu an Türkiye'de yürüyen tarihi bir süreç var, terörsüz Türkiye süreci. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha çok sağlanacağı, birbirimize daha çok sarılıp daha çok bu ülkeye hizmet edebileceğimiz çok önemli bir eşiği geride bıraktık." dedi.

Aydın, Kahta Öğretmenevi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, bu mübarek günlerde zulüm altında inleyen mazlumlar olduğunu belirterek bayramların bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Ahmet Aydın, şöyle konuştu:

"Şu an Türkiye'de yürüyen tarihi bir süreç var, terörsüz Türkiye süreci. Birliğin ve kardeşliğin daim olacağı, iç barışın daha çok sağlanacağı, birbirimize daha çok sarılıp daha çok bu ülkeye hizmet edebileceğimiz çok önemli bir eşiği geride bıraktık. Malum terör örgütü, silah bırakma kararı ve fesih kararı verdi. Bundan sonraki süreçte bakın hiç bir zaman bir araya gelemeyenler güzel bir şekilde bir araya geldi. Bu süreç sonucunda ülkemiz çok güçlü olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi liderliği, yine Sayın (Devlet) Bahçeli'nin kararlı ve cesur duruşu ile bütün halkımız da kenetlenerek yeni süreci inşallah Allah'ın izni, sizlerin de dua ve desteği ile olumlu bir şekilde sonuçlandıracağız. Bu süreci hep birlikte yürüteceğiz ve daha güçlü bir Türkiye olacağız."

Konuşmaların ardından Aydın, katılımcılarla bayramlaştı.