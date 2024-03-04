31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul Güngören'de seçim çalışmalarına katıldı. Bakan Bolat'ın bir esnafla yaşadığı "Kaçak çay" diyaloğu ise seçim çalışmasına damga vurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bakan Bolat'ı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bakan Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.
Bakan Bolat'ın içeri girmesiyle birlikte esnaf, "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. O esnada devreye giren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi? diye tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Politika › Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.
İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Alper Taban, seçim çalışmaları kapsamında Çeltikçi ve Edebey kırsal mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlara yapılan çalışmaları hatırlatan Taban, yeni döneme dair planlamalarını ve hedeflerini anlattı.
Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.
Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve talepleri not aldı. Kökten, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek Fethiye'nin bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulacağını belirtti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler geldi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Destici'nin büyük korku yaşadığı gözlendi.
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