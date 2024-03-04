Ticaret Bakanı Ömer Bolat\'ın İstanbul Güngören\'deki seçim çalışmasında yaşanan \'kaçak çay\' diyaloğu

Politika

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul Güngören'de seçim çalışmalarına katıldı. Bakan Bolat'ın bir esnafla yaşadığı "Kaçak çay" diyaloğu ise seçim çalışmasına damga vurdu.

"ÇAY SICAK" YANITINI ALINCA İÇERİ GİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bakan Bolat'ı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bakan Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.

"KAÇAK" DEYİNCE BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Bakan Bolat'ın içeri girmesiyle birlikte esnaf, "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. O esnada devreye giren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi? diye tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.