Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bir esnafın çay daveti üzerine içeri giren Bakan Bolat, çayın sıcak olup olmadığını sorduğunda 'sıcak' yanıtını alınca içeri girdi. Esnafın 'çayım kaçaktır' ifadeleri üzerine ise Belediye Başkanı Demir tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

04.03.2024 13:58
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Ticaret Bakanı Ömer Bolat da İstanbul Güngören'de seçim çalışmalarına katıldı. Bakan Bolat'ın bir esnafla yaşadığı "Kaçak çay" diyaloğu ise seçim çalışmasına damga vurdu.

"ÇAY SICAK" YANITINI ALINCA İÇERİ GİRDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeniden aday gösterilen Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile seçim çalışması için ilçedeki esnafları ziyaret etti. Bakan Bolat'ı gören bir esnaf, onu iş yerinde çay içmeye davet etti. Çayın sıcak olup olmadığını soran Bakan Bolat, "Sıcak" yanıtını alınca içeri girdi.

"KAÇAK" DEYİNCE BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Bakan Bolat'ın içeri girmesiyle birlikte esnaf, "Çayım kaçaktır ama onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı. O esnada devreye giren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Ticaret Bakanı'nın yanında bu söylenir mi? diye tepki gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat\'ın İstanbul Güngören\'deki seçim çalışmasında yaşanan \'kaçak çay\' diyaloğu

Gündem, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beşiktaş 1903: Kaçak çayın anlamı o değil Türk çayı değil ithal yani hindistan srilanka ana vatanidir. Ben de Türk çayı içemem tadı hoşuma gitmiyor 20 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Bu pahalılık, enflasyon, soygun düzeni, zamlar tırmanarak devam ettiği sürece bu tür şeylerin ayıbı olamaz. Özellikle yağ ve çay zaten ülkeye aşırı derecede kaçak giriyor. Vatandaş ne yapsın çaresiz. 15 4 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Turkiyede ic pazara verilen cay 3 kalite toz. Yaprak vs guzel kisimlarini yurtdisina yollaniyor. Turkiyedeki cay icilmez cop zaten insanlar basiyor sekeri. Sekersiz ictin mide aci tadi 10 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu - Son Dakika
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