Ticaret Bakanı Bolat, Brüksel\'de Kos ile vize ve taşımacılık kotalarını görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Marta Kos ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Bugün Brüksel'de Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Sayın Marta Kos ile bir görüşme gerçekleştirdik. Güçlü ve köklü bir ekonomik entegrasyon ve ortak değerler üzerine inşa edilen Türkiye-AB ilişkilerinin, ortak bir rekabetçilik ve ekonomik güvenlik anlayışıyla daha da geliştirilmesi gerektiği yönündeki ortak anlayışımızı birlikte teyit ettik. Bu hedef doğrultusunda ticaret alanında somut ve pozitif bir gündem üzerinde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Kamu alımları, teknik mevzuat ve bağlantısallık konularındaki iş birliğini, ilişkilerimizi kademeli olarak derinleştirmeye yönelik öncelikli alanlar olarak değerlendirdik" dedi.

'YENİ SANAYİ, REKABET VE TİCARET POLİTİKALARINI DA ELE ALDIK'

Bolat, "Vize ve taşımacılık kotaları konusunda sağlanacak kolaylık ve iyileştirmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımlar üzerindeki olumlu etkilerine de dikkat çektik. Sayın Komiser ile Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere, AB tarafından geliştirilen yeni sanayi, rekabet ve ticaret politikalarını da ele aldık. Bu politikaların Gümrük Birliği'nin işleyişiyle uyumlu olması ve Gümrük Birliği'nin karşılıklı kazanımlarını koruyarak geliştirilmesi gerektiği yönündeki görüş ve beklentilerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.