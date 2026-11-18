Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören ve AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'yı makamında kabul etti.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekilimiz Seda Gören ve Konya Milletvekilimiz Meryem Göka'yı, Ticaret Bakanlığımızda misafir ettik. Görüşmemizde, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemize gelişlerinde, gümrük kapılarında yaşadıkları süreçlerin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hayata geçirdiğimiz düzenlemeleri değerlendirdik. Bu kapsamda gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmede; tatil dönemlerinde gümrük kapılarımızdaki personel sayısını üç katına çıkararak bekleme sürelerini en aza indirmemizi, yurt dışından emekli vatandaşlarımızın taşıtları için Türkiye'de kalış süresini 2+2 yıl olmak üzere toplam dört yıla uzatmamızı, yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın taşıt kullanımına ilişkin şartları kolaylaştıran düzenlemelerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile bağlarını güçlendiren, Türkiye'ye gelişlerini kolaylaştıran ve gümrük işlemlerini hızlandıran çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Nazik ziyaretleri ve yurt dışı Türk toplumumuzun taleplerinin çözümüne yönelik katkıları dolayısıyla Genel Başkan Yardımcımıza ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını esas alan çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.