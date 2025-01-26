Politika

Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da temaslarda bulundu

SAKARYA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya temasları çerçevesinde Sakarya Valiliği, AK Parti ve MHP Sakarya il binasını ziyaret etti.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha sonrasında Sakarya Valiliği'ne giderek burada şeref defterini imzaladı. Bakan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile yaptığı görüşme sonrasında AK Parti Sakarya İl Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partilerin il başkanları ve yönetimleriyle görüşen Bakan Bolat, ziyareti sonrasında Ankara'ya doğru hareket etti.