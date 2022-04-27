Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi

27.04.2022 02:16

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi.

Kente çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Bakan Muş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Çamlık Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur etkinliğine katıldı.

Program öncesinde konuşan Bakan Muş, gençlerle bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Gençlik kollarının farklı bir özelliğinin olduğunu belirten Muş, şöyle konuştu:

"Daha önce İstanbul Gençlik Kollarında 2006 senesinde il yönetim kurulu üyesi olarak başladım AK Parti'deki görevime. Ondan önce üniversitedeydik ve biter bitmez geldik. O günden bugüne kadar partinin farklı kademelerinde aralıksız olarak görev yapıyorum. Benden ziyade sizleri dinlemek istiyorum. Daha önce biz Trabzon'da, 1-2 ilde daha yaptık arkadaşlarla, sizleri dinlemek daha verimli olur diye düşünüyorum."

Bakan Muş, daha sonra gençlerle basına kapalı olarak sohbet etti.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi
Ticaret Bakanı Muş, Denizli'de gençlerle sahurda bir araya geldi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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