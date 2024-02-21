Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat\'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, başsağlığı mesajında, Bakan Bolat'a ve ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

21.02.2024 22:39
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden muhterem babası Şevki Bolat'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat hayatını kaybetti - Son Dakika

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