Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı. İki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında istişarelerde bulunuldu. Ticaret Bakanlığı, KKTC ile olan işbirliğini derinleştirmek ve ortak projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

28.06.2024 16:56
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını etraflıca değerlendirdik. Özellikle, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. KKTC'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla, altyapı projeleri, enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde işbirliği yapabileceğimiz alanları belirledik. Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile olan işbirliğimizi derinleştirmek ve ortak projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü - Son Dakika

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